Lợi dụng 'giải bùa Tứ Phủ' để hiếp dâm cô gái 18 tuổi

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Công an phường Yên Dũng

Ngày 14-5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự đối với N.V.M. (31 tuổi), trú phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh, để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, Công an phường Yên Dũng nhận đơn trình báo của chị N.T.T. (18 tuổi), trú xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn, về việc bị N.V.M. xâm hại tình dục. Theo trình báo, sự việc xảy ra vào ngày 6-5 ở điện thờ của gia đình M. tại phường Yên Dũng.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định N.V.M. đã lợi dụng việc "giải bùa Tứ Phủ" để thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với chị N.T.T..

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp tuyên truyền, vận động của lực lượng chức năng, chiều 9-5, N.V.M. đã đến Công an phường Yên Dũng đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm.

Từ vụ việc này, Công an phường Yên Dũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng tín ngưỡng, tâm linh để trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Nếu phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lợi dụng xem bói, gọi hồn, giải bùa, chữa bệnh tâm linh trái pháp luật để xâm hại sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, công dân cần kịp thời thông báo cho công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý. Cơ quan công an cũng khẳng định mọi hành vi xâm hại thân thể, danh dự, nhân phẩm của người khác đều bị xử lý nghiêm.

Tác giả: THU HƯƠNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ