Chủ nhà hàng ẩm thực nói gì về tin đồn có hơn 20 nhân viên nhiễm HIV

Chủ nhà hàng cho biết nhà hàng đang đóng cửa để sửa chữa nâng cấp nhưng lại bị "dính tin đồn" nhiều nhân viên nhiễm HIV - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 14-5, lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc hơn 20 nhân viên một nhà hàng ở Cà Mau nhiễm HIV là không chính xác.

"Hiện tại chúng tôi chưa có báo cáo nào về vấn đề này và cũng không có khuyến cáo gì như tin đồn đã lan truyền trên mạng xã hội", lãnh đạo Sở Y tế thông tin.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin nhắn được cho là "thông báo khẩn", với nội dung đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra một quán nhậu trên quốc lộ 1, phường Lý Văn Lâm và phát hiện hơn 20 nhân viên dương tính với HIV qua test nhanh.

Một số tin nhắn còn nói Sở Y tế Cà Mau kêu gọi những người từng đến quán trong khoảng 5 tháng gần đây chủ động đi xét nghiệm HIV và thông báo cho cơ sở y tế gần nhất.

Thông tin "quán ẩm thực 797 có hơn 50% nhân viên, phục vụ bị nhiễm HIV" cũng lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận địa phương hoang mang.

Ông Nguyễn Đình Cần - chủ nhà hàng ẩm thực 797 - cho biết các tin nhắn liên quan đến nhà hàng của ông xuất hiện trên mạng xã hội hơn một tuần nay.

"Ban đầu tin nhắn nhắc trực tiếp quán 797, sau đó đổi thành quán 979 nhưng lại ghi địa chỉ trên quốc lộ 1, phường Lý Văn Lâm, trùng với địa chỉ nhà hàng", ông Cần nói.

Theo ông Cần, thông tin thất thiệt lan truyền đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và uy tín cá nhân nên ông đã trình báo vụ việc đến Công an tỉnh Cà Mau và Công an phường Lý Văn Lâm đề nghị xử lý.

"Hiện nhà hàng đang tạm nghỉ để sửa chữa nên những tin đồn thất thiệt về việc nhân viên nhiễm HIV càng khiến nhiều người hiểu lầm, một số đối tượng còn điện thoại đến vợ những khách hàng của quán để kêu chồng của họ đi xét nghiệm nên tin đồn này ảnh hưởng đến quán tôi rất nhiều", ông Cần cho biết thêm.

Tác giả: THANH HUYỀN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ