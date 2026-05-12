Thái Lan tăng tốc dựng hàng rào biên giới với Campuchia

Thái Lan đang tăng tốc xây dựng hàng rào dài 1,31km dọc biên giới với Campuchia tại tỉnh Chanthaburi - Ảnh: THE NATION

Theo báo The Nation ngày 11-5, quân đội Thái Lan cho biết đang đẩy nhanh việc xây dựng hàng rào tại khu vực phân định biên giới với Campuchia.

Một nguồn tin an ninh cho hay công trình được triển khai gần cửa khẩu chính, đoạn giữa các cột mốc biên giới số 52 và 54 tại huyện Pong Nam Ron, tỉnh Chanthaburi.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 1,31km, với mục đích siết chặt an ninh biên giới và bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống trong khu vực.

Khu vực thi công có địa hình bằng phẳng, ranh giới được xác định rõ ràng. Cả phía Thái Lan và Campuchia đều có tuyến đường tuần tra dọc biên giới.

Phía Thái Lan cho biết hàng rào được xây dựng theo tiêu chuẩn kiên cố, cao khoảng 170cm. Công trình sử dụng cọc và lắp dầm bê tông cốt thép để bảo đảm độ ổn định.

Các trụ hàng rào đặt cách nhau khoảng 3m, với tổng cộng từ 900 - 1.000 trụ dự kiến được sử dụng cho toàn bộ dự án.

Phần trên của hàng rào sẽ được lắp các tấm bê tông đúc sẵn cao khoảng 1,5m tính từ mặt đất. Phía trên bổ sung lớp lưới thép cao khoảng 20cm nhằm tăng khả năng quan sát, giám sát và bảo đảm an ninh dọc khu vực biên giới.

Cũng theo The Nation, một số nguồn tin an ninh cho biết quá trình thi công đôi lúc gặp trở ngại do một số binh sĩ Campuchia đến quan sát và chụp ảnh công trình.

Tuy nhiên Bangkok khẳng định toàn bộ hoạt động xây dựng đều diễn ra trong lãnh thổ có chủ quyền của nước này, đồng thời thuộc quyền quản lý và bảo vệ của Thái Lan.

Giai đoạn đầu của dự án dự kiến hoàn tất trong vòng 45 ngày kể từ khi khởi công vào cuối tháng 4-2026. Quá trình xây dựng hiện vẫn diễn ra hằng ngày để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.

Tác giả: TÂM DƯƠNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ