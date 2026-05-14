Phơi thóc lúa tràn lan trên đường ở Nghệ An, Hà Tĩnh tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Những “sân phơi” bất đắc dĩ trên đường

Từ 5h sáng 14/5, chị Nguyễn Thị Chung, trú tại khối Đông Lâm, phường Hưng Dũng cũ, nay là phường Trường Vinh (Nghệ An), đã dùng xe kéo vận chuyển lúa quãng đường gần 4km ra quốc lộ 46C để phơi. Hàng tạ lúa mới thu hoạch được trải dài sát dải phân cách của tuyến đường này.

Theo chị Chung, gia đình không có sân phơi nên buộc phải tận dụng mặt đường để phơi lúa. Dù biết việc làm này là vi phạm và tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường nhưng nếu không tranh thủ trời nắng, lúa dễ bị ẩm, giảm chất lượng.

“Biết phơi lúa trên đường là nguy hiểm nhưng giờ không có chỗ phơi thì cũng phải chấp nhận thôi”, chị Chung chia sẻ. Theo chị, dự kiến phơi khoảng hai nắng rồi đưa lúa về.

Người dân đưa cả giường xếp trông coi lúa trên quốc lộ 46C đôạn qua phường Trường Vinh. (Ảnh: Bá Thăng).

Không riêng gia đình chị Chung, dọc tuyến quốc lộ 46C, nhiều đoạn giáp dải phân cách, khu vực quay đầu xe, chuyển hướng cũng bị người dân tận dụng để phơi lúa. Người dân liên tục dùng cào đảo lúa ngay bên cạnh dòng phương tiện lưu thông.

Ghi nhận trong sáng 14/5, tại nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn ở Nghệ An, tình trạng lúa được trải kín mặt đường diễn ra khá phổ biến. Nhiều đoạn đường dài hàng chục mét gần như chỉ còn một phần nhỏ cho phương tiện di chuyển.

Tại xóm Khánh Hậu, ông Hồ Đức Dũng cho biết gia đình làm gần 5.000m2 ruộng nhưng không có sân phơi nên phải tranh thủ đưa lúa ra đường.

“Thấy đoạn đường đang thi công dở nên tận dụng để phơi lúa. Nói thật giờ mà không phơi trên đường thì cũng không biết phơi ở đâu. Làm ruộng cả mấy tháng mới được hạt lúa nên phải tranh thủ trời nắng”, ông Dũng phân bua.

Người dân Nghệ An dùng xem kéo lúa ra đường để phơi sáng 14/5. (Ảnh: Bá Thăng)

Ông Phan Huy Chương, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An cho biết, việc lấn chiếm mặt đường để phơi thóc, rơm rạ tại các điểm quay đầu, chuyển hướng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn.

Theo ông Chương, đây là khu vực phương tiện thường lưu thông vào vòng cua, lực ly tâm lớn, lại di chuyển trên mặt đường có lúa sẽ trơn trượt, rất dễ xảy ra va chạm đối với cả ô tô và xe máy.

Thực tế cho thấy, những ngày cao điểm thu hoạch lúa, không khó để bắt gặp hình ảnh lúa được trải kín trên nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã, thậm chí cả quốc lộ, tỉnh lộ. Từ sáng sớm đến chiều muộn, mặt đường trở thành những “sân phơi” kéo dài hàng trăm mét, xen lẫn là xe máy, ô tô và người dân liên tục đảo lúa giữa dòng phương tiện qua lại.

Trời càng nắng nóng, người dân càng tranh thủ đưa lúa ra phơi. Tuy nhiên, sự thuận tiện khi sử dụng mặt đường làm sân phơi lại kéo theo hàng loạt nguy cơ mất an toàn giao thông và những hệ lụy khó lường.

Sau lệnh cấm, bố trí sân phơi cho nông dân

Việc chiếm dụng lòng, lề đường để phơi lúa khiến mặt đường trơn trượt. Nhiều tuyến đường bị thu hẹp đáng kể, che khuất vạch kẻ đường, làm giảm khả năng quan sát của người điều khiển phương tiện.

Người dân xã Nghi Xuân dọc quốc lộ 1A sử dụng sân bóng phơi lúa. (Ảnh: Bá Thăng).

Đã có không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra liên quan đến việc phơi lúa trên đường.

Mới đây tại Hà Tĩnh, vụ va chạm giữa xe tải và xe máy điện khiến hai mẹ con tử vong gây xót xa cho nhiều người. Theo video ghi lại vụ tai nạn cho thấy, khu vực xảy ra tai nạn có tình trạng phơi lúa ven đường.

Cũng tại Hà Tĩnh, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ cầm cào phơi lúa lao tới đâm vào cabin xe tải sau khi xảy ra mâu thuẫn liên quan việc phương tiện cán qua lúa đang phơi trên đường. Hình ảnh ấy không chỉ phản ánh sự nóng giận nhất thời mà còn cho thấy những va chạm xã hội đang phát sinh từ việc sử dụng lòng đường làm sân phơi.

Bà Trần thị Q., trú tại Hà Tĩnh dùng cào sắt đâm vào ca bin xe tải khi phơi lúa. (Ảnh cắt từ video).

Một người dân trú tại xã Thạch Hải (Hà Tĩnh) cho biết, đối với người đi xe máy, việc lưu thông qua khu vực có lúa phơi trên đường rất dễ bị mất lái, đặc biệt khi mặt đường có nhiều rơm, rạ hoặc hạt lúa.

Theo quy định, việc phơi thóc lúa ra đường là vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ (sử dụng kết cấu hạ tầng đường bộ trái quy định), làm hẹp phần đường xe chạy, gây mất an toàn cho phương tiện lưu thông. Nếu để xảy ra hậu quả thiệt hại về tính mạng sức khỏe và tài sản của người tham gia giao thông tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử phạt hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ, theo quy định tại Điều 261 Bộ luật Hình sự.

Trước tình trạng trên, ngày 12/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, chấm dứt việc sử dụng lòng, lề đường và hành lang ATGT để tuốt lúa, phơi thóc, rơm rạ, nông sản.

Để hỗ trợ người dân, chính quyền cơ sở được giao nghiên cứu bố trí các sân phơi cộng đồng phục vụ nhu cầu phơi lúa trong mùa vụ.

Tại thôn 8, xã Nghi Xuân, một sân bóng của thôn đã được bố trí để người dân sử dụng làm nơi phơi lúa tập trung. Các hộ dân chia sẻ luân phiên phơi theo từng thời điểm. Chị Trần Thị Hoa, thôn 8 xã Nghi Xuân chia sẻ, đường giờ thì cấm rồi, may có được sân bóng để phơi lúa.

Công an xã Nghi Xuân nhắc nhở, tuyên truyền người dân vi phạm. (Ảnh: Công an xã Nghi Xuân).

Theo lãnh đạo Công an xã Nghi Xuân, tình trạng phơi lúa trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ qua địa bàn cơ bản đã được giải quyết. Đối với các tuyến đường thôn, xóm, lực lượng chức năng đang tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định nhằm đảm bảo trật tự ATGT.

Tận dụng lòng lề đường phơi lúa, rơm, rạ là một thực trạng kéo dài nhiều năm qua. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, cấm và xử phạt là cần thiết nhưng chưa thể là lời giải căn cơ. Bởi phía sau những vi phạm ấy người nông dân đang cần một giải pháp thay thế để hạt lúa của họ được nhanh khô, chất lượng sau thu hoạch mà không cần tới sân phơi là những còn đường hiện tại.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV