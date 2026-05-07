Người phụ nữ 69 tuổi tử vong trong rừng sau nhiều ngày mất tích cùng chồng

Ngày 7-5, lực lượng chức năng xã Xuyên Mộc (TPHCM) đã tìm thấy bà N.T.L. (69 tuổi, ngụ xã Phước Hải) trong rừng sau nhiều giờ tìm kiếm, tuy nhiên bà L. đã tử vong trong rừng.

Trước đó, gia đình bà L. trình báo việc bà L. cùng chồng là ông L.H.P. (70 tuổi) chạy xe máy đi hái lá từ ngày 1-5 nhưng không thấy trở về.

Xe máy được tìm thấy ở bìa rừng

Tổ chức tìm kiếm thì phát hiện chiếc xe máy của hai vợ chồng ông P. ở khu vực bìa rừng, cách nhà khoảng 30 Km.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm trên diện rộng, đến khuya 6-5 thì phát hiện ông P. trong rừng sâu và không thấy người vợ đâu. Được biết thời điểm này ông L. nói chỉ đi một mình.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng nhận được tin báo bà L. đang ở một nhà trọ tại xã Long Điền. Tuy nhiên, qua xác minh, thông tin này không chính xác nên địa phương đã tiếp tục tìm kiếm trong rừng thì phát hiện thi thể bà L.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người lao động