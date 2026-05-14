Ảnh ông Trump và dàn tỉ phú công nghệ ăn Panda Express trên đường tới Trung Quốc là giả

Bức ảnh được lan truyền rộng rãi trong bối cảnh Tổng thống Trump đang thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh - Ảnh: X

Gần đây, mạng xã hội đang lan truyền một bức ảnh cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng tỉ phú Elon Musk, CEO Nvidia Jensen Huang, CEO Apple Tim Cook và CEO BlackRock Larry Fink đang thưởng thức đồ ăn của Panda Express - chuỗi nhà hàng Hoa lớn nhất nước Mỹ - trên chuyên cơ Không lực Một.

Bức ảnh được đăng tải trên nền tảng X ngày 13-5 kèm chú thích: "Panda Express được phục vụ trên chuyên cơ Không lực Một tối nay khi cả đoàn đang trên đường tới Trung Quốc".

Hình ảnh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trong bối cảnh lãnh đạo Mỹ đang thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh từ ngày 13 đến 15-5.

Tổng thống Trump đi cùng Chủ tịch Tập Cận Bình trong lễ đón tiếp tại Đại lễ đường Nhân dân - Ảnh: AP

Tuy nhiên, theo trang kiểm chứng thông tin Lead Stories, nhiều công cụ phát hiện trí tuệ nhân tạo (AI) đánh giá bức ảnh có khả năng cao là sản phẩm AI hoặc đã bị can thiệp kỹ thuật số.

Cụ thể, công cụ Hive Moderation cho rằng ảnh có tới 99,8% khả năng tạo bằng AI, trong khi công cụ Sightengine đưa ra con số 99%, còn ZeroGPT kết luận bức ảnh "97% là giả".

... Hive Moderation cho rằng ảnh có khả năng cao tạo bằng AI - Ảnh: HIVE MODERATION

Công cụ Sightengine cũng đánh giá 99% ảnh tạo bằng AI - Ảnh: SIGHTENGINE

Công cụ ZeroGPT kết luận bức ảnh "97% là giả" - Ảnh: ZEROGPT

Thực tế, hình ảnh lan truyền là phiên bản đã qua chỉnh sửa từ một bức ảnh có thật, được đăng trên X ngày 17-11-2024 bởi thành viên nhóm truyền thông của ông Trump.

Trong ảnh gốc, ông Trump, tỉ phú Elon Musk cùng Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. đang ăn đồ ăn của hãng McDonald's, không phải Panda Express.

Đồng thời, địa điểm chụp cũng không phải trên chuyên cơ Không lực Một, vì lúc đó ông Trump vừa đắc cử nhưng chưa tuyên thệ nhậm chức.

Theo Lead Stories, ngoài nội dung bị làm giả, hình ảnh lan truyền cũng lộ nhiều dấu hiệu bất thường ở các chi tiết như hộp thức ăn, góc chiếu sáng và biểu cảm khuôn mặt - những đặc điểm thường thấy ở ảnh do AI tạo.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ