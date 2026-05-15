Chủ tịch Quốc hội ký các nghị quyết về nhân sự mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: GIA HÂN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành 22 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kiện toàn Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội cùng nhân sự Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội thay Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội xem xét, quyết định các chủ trương, cơ chế, chính sách, chiến lược về chuyển đổi số của Quốc hội, kiến trúc tổng thể Quốc hội số và chương trình chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025 - 2030.

Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định những cơ chế, chính sách đặc biệt theo quy định để tạo điều kiện thuận lợi nhất trong tiến trình chuyển đổi số ở Quốc hội, gắn kết chặt chẽ với cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và phát triển Quốc hội số...

Nhân sự Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị phê chuẩn các nhân sự Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI.

Trong đó, 6 Phó chủ nhiệm gồm ông Lâm Văn Đoan, ông Tạ Văn Hạ, ông Triệu Thế Hùng, ông Đặng Xuân Phương và bà Lò Thị Việt Hà, bà Trần Thị Thanh Lam.

16 Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban gồm bà Nguyễn Thanh Cầm, ông Lê Văn Khảm, ông Đỗ Chí Nghĩa, ông Đinh Ngọc Quý, ông Bùi Hoài Sơn, bà Nguyễn Thị Mai Thoa, ông Phạm Nam Tiến, ông Vũ Minh Đạo, bà Nguyễn Phạm Duy Trang, bà Phan Thị Thùy Linh, ông Hồ Đức Thắng, ông Vũ Văn Tiến, bà Dương Minh Ánh, ông Chu Mạnh Hùng, ông Đỗ Hoàng Việt, ông Phạm Trọng Cường.

Tác giả: THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ