Cảnh hoang hóa, xuống cấp của loạt trụ sở dư thừa sau sáp nhập ở Hà Tĩnh

Trụ sở tiền tỷ ngày càng hoang tàn…

Theo ghi nhận của VietnamFinance tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh, đặc biệt khu vực huyện Lộc Hà cũ hàng loạt trụ sở công hiện đang trong tình trạng bỏ không dài hạn.

Tại khu vực huyện Lộc Hà cũ, nhiều trụ sở cơ quan như Tòa án Nhân dân huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội hay Kho bạc Nhà nước… hiện đang trong tình trạng cửa đóng then cài sau khi các đơn vị hành chính được sáp nhập.

Từng là những công trình khang trang với hệ thống hạ tầng đồng bộ, nay nhiều trụ sở như Tòa án Nhân dân huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc Nhà nước… đã trở nên hoang lạnh chỉ sau thời gian ngắn không sử dụng. Nhiều dãy nhà phủ kín bụi bẩn, cỏ dại mọc lan dần. Khuôn viên vốn được đầu tư bài bản giờ lộn xộn và nhiều rác bẩn.

Hiện nhiều trụ sở, cơ quan làm việc vốn được xây dựng khang trang hiện nay đang bị bỏ hoang, cỏ dại mọc lan

Bên trong nhiều công trình, cửa kính bị đập vỡ, tường bong tróc, hệ thống điện nước xuống cấp nghiêm trọng. Không ít căn phòng từng là nơi làm việc của cán bộ nay ám mùi ẩm mốc, rác thải.

“Trước đây khu này sáng đèn, xe cộ ra vào tấp nập. Giờ đi ngang qua thấy lạnh người vì quá hoang vắng, nhiều nơi còn bị đập phá”, một người dân sống gần khu trung tâm hành chính cũ ở Lộc Hà chia sẻ.

... Bên trong nhiều trụ sở, cửa kính bị đập vỡ, tường bong tróc, hệ thống điện nước bị cắt phá, nhiều tài sản bị trộm lấy khiến các công trình ngày càng xuống cấp nghiêm trọng.

Đáng lo ngại hơn, do không có lực lượng quản lý, bảo vệ thường xuyên nên nhiều trụ sở trở thành “miếng mồi” cho các đối tượng trộm cắp.

Theo phản ánh của người dân địa phương, thời gian qua đã xuất hiện tình trạng kẻ lạ đột nhập vào các công sở bỏ hoang để cạy cửa, tháo trộm thiết bị, hệ thống dây điện, đèn chiếu sáng và nhiều tài sản khác.

Nhiều công trình còn bị kẻ gian đột nhập phá cửa, cắt điện, tháo trộm điều hòa và thiết bị bên trong...

Một số công trình còn bị cắt phá hệ thống điện âm tường để lấy lõi đồng bán phế liệu. Sau những lần bị trộm đột nhập, nhiều cánh cửa bị phá hỏng, kính vỡ nằm ngổn ngang.

Loay hoay bài toán xử lý tài sản công

Theo số liệu từ các cơ quan chức năng, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, Hà Tĩnh phát sinh hàng trăm trụ sở, cơ sở công dôi dư cần xử lý. Tuy nhiên đến nay, việc xử lý các tài sản này vẫn diễn ra khá chậm.

Nguyên nhân được cho là do nhiều công trình nằm ở vị trí xa trung tâm hành chính mới, khó khai thác hoặc chuyển đổi công năng. Trong khi đó, thủ tục đấu giá, điều chuyển hoặc thanh lý tài sản công còn kéo dài, liên quan đến nhiều cấp ngành.

Đáng nói, nhiều trụ sở bị bỏ hoang hiện nay đều được đầu tư bằng ngân sách với số tiền lớn, có nơi lên tới hàng chục tỷ đồng. Không ít công trình mới đưa vào sử dụng vài năm đã rơi vào cảnh “đắp chiếu”.

Giữa bối cảnh ngân sách còn nhiều khó khăn, hình ảnh những công sở tiền tỷ phủ bụi, tan hoang sau sáp nhập đang đặt ra bài toán lớn về hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản công tại Hà Tĩnh.

Trong bối cảnh ngân sách địa phương vẫn phải căng mình cho đầu tư hạ tầng, an sinh xã hội và phát triển kinh tế, việc những công trình tiền tỷ bị bỏ không kéo dài khiến dư luận không khỏi xót xa.

Một cán bộ địa phương cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là chưa có phương án đồng bộ cho toàn bộ hệ thống tài sản dôi dư sau sáp nhập. Một số nơi đề xuất chuyển đổi công năng làm trường học, nhà văn hóa hoặc trạm y tế nhưng chưa thể triển khai do thiếu nguồn lực.

Trong khi chờ phương án xử lý, nhiều trụ sở vẫn tiếp tục xuống cấp. Vì thế, bên cạnh ngoài việc đẩy nhanh rà soát và đấu giá tài sản dôi dư, Hà Tĩnh cần sớm xác định rõ trách nhiệm quản lý đối với các công trình bỏ hoang để tránh thất thoát tài sản công.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn