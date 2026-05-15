Chỉ cần một cú sảy chân, Arsenal có thể 'đánh mất cả mùa giải'

Man City vừa đánh bại Crystal Palace 3-0 ở trận đấu bù ngày 14/5, qua đó thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm. Kết quả này khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026 trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Dù bị Man City áp sát nhưng Arsenal vẫn là đội nắm quyền tự quyết. Sau 36 trận, thầy trò HLV Mikel Arteta có 79 điểm, hiệu số bàn thắng bại +42. Điều đó có nghĩa, nếu thắng cả hai trận còn lại, “Pháo thủ” sẽ đăng quang mà không cần quan tâm đến kết quả của Man City.

Lịch thi đấu của Arsenal tương đối “dễ chịu” khi họ sẽ tiếp đội đã xuống hạng Burnley trên sân Emirates vào ngày 18/5, trước khi làm khách trên sân Crystal Palace vào ngày 24/5. Sau đó, đội bóng London còn gặp PSG tại chung kết Champions League ở Budapest, Hungary vào ngày 30/5.

Trong khi đó, Man City cũng bước vào giai đoạn quyết định với lịch thi đấu dày đặc. Đội bóng của HLV Pep Guardiola gặp Chelsea ở chung kết FA Cup ngày 16/5, rồi làm khách trước Bournemouth ngày 19/5, trước khi khép lại mùa giải Ngoại hạng Anh bằng trận tiếp Aston Villa trên sân nhà ngày 24/5.

Arsenal có thể vô địch sớm nhất khi nào?

Trước hết, Arsenal chưa thể đăng quang ngay sau trận gặp Burnley, kể cả khi họ giành chiến thắng. Lý do bởi khoảng cách hiện tại với Man City chỉ là 2 điểm, trong khi đội bóng thành Manchester vẫn còn trận gặp Bournemouth sau đó một ngày.

Kịch bản sớm nhất để Arsenal vô địch là họ đánh bại Burnley, còn Man City không thắng Bournemouth. Khi ấy, khoảng cách điểm số sẽ đủ lớn để “Pháo thủ” lên ngôi trước vòng cuối, dù họ không trực tiếp ra sân ở thời điểm Man City thi đấu.

Nếu như Arsenal thắng Burnley và Man City cũng đánh bại Bournemouth, cuộc đua sẽ phải chờ đến vòng hạ màn. Khi đó, Arsenal làm khách trước Crystal Palace, còn Man City tiếp Aston Villa. Chức vô địch sẽ được định đoạt trong ngày cuối cùng của mùa giải.

Arsenal nắm quyền tự quyết nhưng chỉ cần 1 cú sảy chân cũng có thể khiến họ “đánh mất cả mùa giải” tại Ngoại hạng Anh.



Tình thế còn có thể kịch tính hơn nếu Arsenal sảy chân trước Burnley. Chỉ cần Arsenal hòa, còn Man City thắng Bournemouth, hai đội sẽ bước vào vòng cuối với cùng số điểm. Khi ấy, hiệu số bàn thắng bại có thể trở thành yếu tố quyết định, mà hiện Man City đang nhỉnh hơn Arsenal đúng 1 bàn.

Một chi tiết đáng chú ý khác là cả hai đối thủ cuối cùng của Arsenal và Man City đều vướng lịch thi đấu châu Âu.

Crystal Palace phải chuẩn bị cho chung kết Conference League sau trận gặp Arsenal, trong khi Aston Villa cũng hướng tới chung kết Europa League sau màn so tài với Man City.

Vì vậy, cuộc đua vô địch vẫn còn rất khó lường. Arsenal đang giữ lợi thế lớn nhất là quyền tự quyết, nhưng áp lực cũng nằm trọn trên vai họ. Chỉ một cú sảy chân trong hai vòng cuối, “Pháo thủ” hoàn toàn có thể để Man City lật ngược tình thế ở thời điểm quyết định nhất mùa giải.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại