Sông Lam Nghệ An chia tay ngoại binh, đàm phán nhân tố mới

Benjamin Kuku và Zaracho chia tay Sông Lam Nghệ An sau 1 mùa giải gắn bó.



Theo thông tin mới nhất, Sông Lam Nghệ An đã thông báo chia bộ đôi ngoại binh là tiền đạo Benjamin Kuku và hậu vệ Zaracho sau 1 mùa giải gắn bó.

Benjamin Kuku gia nhập đội bóng xứ Nghệ từ đầu mùa giải 2024/25. Cầu thủ người Nigeria là cặp bài trùng trên hàng tấn công với Michael Olaha.

Tại mùa giải 2024/25, Benjamin Kuku đá chính 24/26 trận tại V-League cho đội bóng xứ Nghệ, ghi được 6 bàn thắng, góp công lớn trong hành trình trụ hạng thành công và ngôi Á quân Cúp Quốc gia 2024/25 của đội chủ sân Vinh.

Trong khi đó, hậu vệ Zaracho đã ra sân 20 trận cho Sông Lam Nghệ An, là chốt chặn tin cậy trước khung gỗ của đội bóng xứ Nghệ.

...

Ở chiều ngược lại, Sông Lam Nghệ An cũng đã gia hạn hợp đồng với Khắc Ngọc, Văn Khánh và ngoại binh Olaha.

Lúc này, đội bóng xứ Nghệ đang liên hệ đàm phán với Gustavo Santos (cựu cầu thủ Thanh Hóa), Brandao (cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai)... và dự kiến sẽ tìm kiếm thêm một vài nhân tố mới cho mùa giải mới.

Trong một diễn biến khác, trên trang Facebook chính thức, CLB Sông Lam Nghệ An thông báo: “Sau khi dẫn dắt CLB Sông Lam Nghệ An về đích an toàn tại V-League và đoạt danh hiệu Á quân Cúp Quốc gia 2024/2025, HLV trưởng Phan Như Thuật đã lên đường sang Nhật Bản tham dự khóa học bằng Pro AFC giai đoạn 2. Chúc mừng Ban huấn luyện và chúc HLV Phan Như Thuật lên đường may mắn và thành công”.

Được biết, khóa học đào tạo HLV bóng đá chuyên nghiệp Pro/AFC/VFF năm 2024/2025 gồm bốn giai đoạn. Sau giai đoạn 1 kết thúc hồi tháng 7/2024, hiện tại các HLV đã bắt đầu giai đoạn 2 của khóa học tại Nhật Bản. Giai đoạn 3 sẽ bắt đầu từ tháng 8-11/2025. Giai đoạn cuối cùng của khóa học diễn ra vào tháng 12/2025.

Tác giả: Tâm Tâm



Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại