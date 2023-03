Say xỉn, thực khách phóng dao vào nhân viên quán nhậu

Your browser does not support the video tag.

Mâu thuẫn sau khi ăn nhậu, nhóm đối tượng đập phá tan hoang một quán nhậu trên đường Hoàng Thị Loan, Đà Nẵng

Ngày 6-3, Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã tạm giữ một nghi phạm, tiếp tục truy xét nhóm đối tượng đánh nhau tại một quán nhậu trên địa bàn.

Trước đó, lúc 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày 3-3, Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu nhận tin báo của người dân về việc xảy ra vụ đánh nhau tại quán nhậu Cá Câu (đường Hoàng Thị Loan, quận Liên Chiểu).

Nguyễn Văn Hiếu ra trình diện cơ quan công an

Ngay lập tức, Công an phường Hòa Minh có mặt tại hiện trường. Lúc này, quang cảnh quán đã tan hoang, nhóm đối tượng gây rối đã bỏ đi khỏi hiện trường.

Đến chiều 5-3, qua vận động, các đối tượng đã trình diện, khai báo thành khẩn vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 3-3.

Tại trụ sở công an, Nguyễn Văn Hiếu (SN 1998, trú tổ 25 phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) khai nhận, vào lúc 22 giờ 30 ngày 2-3 cùng Trương Phước Vĩnh Nghĩa (SN 1998, trú tổ 125 phường Hòa Minh) cùng một nhóm bạn cả nam và nữ đến ăn nhậu tại quán Cá Câu.

Đến 1 giờ sáng ngày 3-3, cả nhóm tính tiền xong định ra về thì Hiếu có nói với người chủ quán về việc xin gửi lại hai chiếc xe máy và hẹn sáng sẽ đến lấy lại. Tuy nhiên, do không có nhân viên ở lại trông quán nên chủ quán từ chối với lý do sợ mất xe của khách.

Bực tức vì không được gửi xe, Hiếu đạp đổ một số bàn ghế trong quán. Nghĩa cũng đã dùng ghế ném vào phía trong quán.

Nhóm đối tượng ném dao, bàn ghế vào nhân viên của quán

Lúc này một số người trong quán dùng ghế để ném trả, thậm chí có người còn dùng dao ném trả về phía Nghĩa, Hiếu. Hiếu nhặt một con dao và thẳng tay ném mạnh về phía trong, rất may không gây thương tích gì cho phía chủ quán.

Sau đó, nghe người dân điện báo công an phường, Hiếu và Nghĩa bỏ chạy khỏi hiện trường vụ việc. Nghĩa bỏ trốn khỏi địa phương, lực lượng Công an phường Hòa Minh đang tiếp tục tiến hành truy xét để bắt giữ đưa về hợp tác điều tra.

Lãnh đạo Công an phường Hòa Minh cho hay đơn vị truy xét nhanh, bắt giữ các nghi phạm để ổn định tình hình an ninh trật tự địa phương. Cạnh đó, lực lượng tăng cường rà soát, kiểm tra những quán nhậu về khuya, quản lý thời gian hoạt động để phòng ngừa trường hợp tương tự xảy ra.

