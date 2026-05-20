Quan hệ Nga - Trung Quốc "đạt mức cao chưa từng có"

Chuyến thăm cấp nhà nước lần này đánh dấu lần thứ 25 ông Vladimir Putin tới Trung Quốc.

Đài RT dẫn lời Trợ lý Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Putin diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 25 năm Hiệp ước Hữu nghị, láng giềng tốt và hợp tác Nga - Trung Quốc.

Theo trợ lý Điện Kremlin, điều này phản ánh mối quan hệ song phương đã "đạt đến mức cao chưa từng có". Vì vậy, tháp tùng Tổng thống Nga là một phái đoàn cấp cao, tập trung thảo luận về quan hệ song phương, thương mại, hợp tác năng lượng và các vấn đề toàn cầu.

Trợ lý Điện Kremlin tiết lộ phái đoàn Nga thăm Trung Quốc bao gồm các bộ trưởng cấp cao, các quan chức hàng đầu của Điện Kremlin cùng lãnh đạo các tập đoàn và ngân hàng nhà nước lớn của Nga.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc hội đàm ở thủ đô Bắc Kinh ngày 2-9-2025.



Cũng theo thông tin từ Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin sẽ đến Bắc Kinh vào tối 19-5 và người chủ trì lễ đón là Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Sang 20-5, cuộc hội đàm giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình sẽ chính thức diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai nhà lãnh đạo "sẽ thảo luận về quan hệ Trung - Nga, hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm".

Ông Ushakov cho biết hai nhà lãnh đạo Nga - Trung sẽ có cả các cuộc hội đàm riêng và mở rộng, đi sâu vào "những vấn đề quan trọng, nhạy cảm nhất" trong quan hệ song phương cũng như các diễn biến quốc tế lớn.

Dự kiến, hai bên sẽ ký kết khoảng 40 thỏa thuận song phương, bao gồm một tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo dự kiến thông qua một tuyên bố riêng về việc thúc đẩy "thế giới đa cực" và "một kiểu quan hệ quốc tế mới".

Bên cạnh đó, trợ lý Tổng thống Nga cũng bác bỏ những đồn đoán rằng thời điểm chuyến thăm của ông Putin có liên quan các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ông Ushakov khẳng định "không có bất kỳ mối liên hệ nào" bởi khâu chuẩn bị đã được bắt đầu từ sớm, ngay sau cuộc điện đàm trực tuyến giữa ông Vladimir Putin và ông Tập Cận Bình vào tháng 2.

Đài ABC News lưu ý chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh vào tuần trước giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh.

Tác giả: Huệ Bình

Nguồn tin: Báo Người Lao Động