Tàu hỏa đâm xe buýt ở Bangkok, hơn 30 người thương vong

Xe buýt bốc cháy sau vụ tai nạn chiều 16/5 ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Theo Reuters, vụ việc xảy ra gần ga Makkasan thuộc tuyến Airport Rail Link ở khu vực trung tâm Bangkok. Đoàn tàu chở hàng đang di chuyển từ tỉnh Chachoengsao tới khu Bang Sue thì lao vào chiếc xe buýt tuyến 23 chạy từ Bang Na đến Thewet khi phương tiện này băng qua đường ray.

Cú va chạm mạnh kéo lê xe buýt khoảng 50m trước khi phương tiện bốc cháy. Nhiều xe máy và ô tô gần đó cũng bị ảnh hưởng bởi các va chạm thứ cấp và hỏa hoạn lan rộng. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy khói đen bao trùm khu vực, trong khi lực lượng cứu hỏa và cứu hộ khẩn trương dập lửa, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong xe buýt cháy rụi.

Cảnh sát Bangkok xác nhận ít nhất tám người đã tử vong, trong khi số người bị thương dao động từ 25 đến 35 người theo các nguồn tin địa phương và cơ quan cứu hộ. Phần lớn nạn nhân thiệt mạng được phát hiện bên trong xe buýt sau khi đám cháy được khống chế.

Một số nhân chứng cho biết họ không thấy thanh chắn đường sắt hạ xuống trước khi đoàn tàu đi qua, làm dấy lên nghi vấn về khả năng hệ thống cảnh báo gặp trục trặc. Giới chức giao thông Thái Lan cho biết nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, bao gồm việc kiểm tra hoạt động của hệ thống tín hiệu và rào chắn tại điểm giao cắt này.

Sau vụ việc, Thủ tướng Thái Lan đã yêu cầu mở cuộc điều tra khẩn cấp về nguyên nhân tai nạn và công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt tại Bangkok.

