Phản xạ cực nhanh, thủ môn ngăn cầu thủ đối phương lao trúng cột dọc

Tình huống diễn ra trong trận đấu giữa Galatasaray và Besiktas, trên sân vận động Global Rams, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Cụ thể, ở cuối trận đấu, thấy đường chuyền của Ante Rebic, hậu vệ Valentin Rosier lao tới để đệm bóng nhưng không kịp. Trong khi bóng trôi hết biên ngang thì Rosier cũng đang trượt theo quán tính về cột dọc.

Thấy cầu thủ đối phương có thể gặp nguy hiểm, thủ môn Fernando Muslera đã lập tức đẩy Rosier để hậu vệ này không lao trúng cột dọc. Chỉ trong tích tắc, thủ môn của Galatasaray đã giúp đối phương tránh va chạm nguy hiểm có thể dẫn tới chấn thương. Do bóng đã lăn ra ngoài nên cú đẩy của Muslera không bị coi là lỗi.

Hành động "cứu người" của thủ môn này sau đó đã được tài khoản TikTok @risingballers đăng tải và nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều khen ngợi tinh thần thể thao tuyệt vời của Muslera.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn