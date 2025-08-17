Man Utd quyết bán, Sancho vẫn chưa chịu đi

Thông tin từ Football Italia tiết lộ, ‘Quỷ đỏ’ đã đồng ý bán Sancho với giá khoảng 23 triệu euro (19,8 triệu bảng) cho Roma. Tuy nhiên, ngôi sao 25 tuổi vẫn chưa chấp nhận các thỏa thuận cá nhân do phải cắt giảm đáng kể thu nhập.

Sancho hiện không nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim và đã bị gạt ra khỏi đội hình trận gặp Arsenal tại mở màn Ngoại hạng Anh. Man Utd muốn bán dứt điểm nhanh gọn để giảm gánh nặng quỹ lương, bởi Sancho đang nhận 250.000 bảng Anh mỗi tuần, tức 13 triệu bảng Anh mỗi năm.

Chính mức lương ngất ngưởng là rào cản lớn nhất cho bất kỳ bến đỗ nào với Sancho. Thực tế, Roma không đủ khả năng chi trả mức lương này, vì thế họ đề xuất hợp đồng 5 năm để trải đều khoản tiền chi.

Vấn đề còn nằm ở chỗ bản thân Sancho cũng chưa quyết định có chấp nhận giảm lương hay chờ một lời đề nghị hấp dẫn hơn từ đội bóng khác.

Anh từng khoác áo Chelsea theo dạng cho mượn mùa trước, góp công giúp đội bóng này vô địch UEFA Conference League. Tuy nhiên, Chelsea chỉ trả 5 triệu bảng phí mượn và không kích hoạt điều khoản mua đứt.

Gần đây, Dortmund cũng được nhắc tới như bến đỗ tiềm năng, nơi Sancho từng tỏa sáng trước khi trở lại Anh.

Một số nguồn tin cho rằng anh sẵn sàng giảm lương một nửa để trở lại sân Signal Iduna Park. Tuy vậy, theo Sky Sports (Đức), ban lãnh đạo Dortmund vẫn còn lưỡng lự, lo ngại trước những lần tái hợp không mấy thành công trong quá khứ.

Sancho gia nhập Man Utd từ Dortmund vào năm 2021 với mức phí khổng lồ 73 triệu bảng Anh. Sau 3 năm ở Old Trafford, anh chỉ có 83 lần ra sân, ghi 12 bàn và có 6 kiến tạo.

Với phong độ mờ nhạt cùng mức lương quá cao, ngôi sao người Anh giờ đây đang trở thành ‘gánh nặng’ mà đội chủ sân Old Trafford buộc phải tìm cách ‘tống khứ’ trong kỳ chuyển nhượng này.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn