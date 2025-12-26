Biệt phái Thiếu tướng Nguyễn Thành Long giữ chức Chánh Văn phòng Thành uỷ Hà Nội

Sáng 26/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy được Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Minh Long công bố, đồng chí Trần Thanh Hà, sinh ngày 27/4/1975, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy được điều động đến công tác tại cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội.

Lãnh đạo TP cùng hai cán bộ nhận nhiệm vụ công tác mới.



Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp nhận Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, sinh ngày 2/8/1978, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội được biệt phái đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã trao quyết định cho các đồng chí Trần Thanh Hà và Nguyễn Thành Long.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhìn nhận, các đồng chí Trần Thanh Hà, Nguyễn Thành Long là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí, môi trường công việc, có bề dày thực tiễn, nhiều kinh nghiệm, thành tích trong công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, quyết liệt, trách nhiệm, tận tụy, mẫn cán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, luôn có tinh thần phấn đấu, nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Việc Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động bổ nhiệm các đồng chí hôm nay xuất phát từ yêu cầu công tác của lãnh đạo TP; đồng thời, thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao đối với năng lực, phẩm chất, quá trình công tác, những đóng góp của hai đồng chí trong thời gian qua. Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm, sở trường, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ.



Tác giả: CL

Nguồn tin: cand.com.vn