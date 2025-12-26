Nữ ca sĩ hủy hôn trước ngày cưới 1 tuần, nhiều đại gia nghìn tỷ vây quanh: 34 tuổi mẹ vẫn chăm như em bé

Cao Mỹ Kim là cái tên quen thuộc với nhiều khán giả Việt. Gần chục năm trước, Cao Mỹ Kim rút lui dần khỏi showbiz Việt và tập trung cho sự nghiệp kinh doanh.

Chia sẻ về lý do rút lui khỏi showbiz, Cao Mỹ Kim đã bày tỏ trong chương trình "Mảnh ghép hoàn hảo" rằng, cô mơ ước làm kinh doanh từ nhỏ nhưng vì để mẹ vui lòng mà tham gia nghệ thuật. Do đó, năm 26 tuổi khi đã thành danh, được nhiều người biết đến, Cao Mỹ Kim xin mẹ cho thực hiện ước mơ của mình.

Cô nói: “Năm 26 tuổi, khi đã có nhiều người biết, tôi mới dám xin mẹ để tôi bắt đầu lại ước muốn riêng của mình và mẹ đồng ý”. Khi đó, Cao Mỹ Kim dùng tiền tiết kiệm để đầu tư công ty riêng, lấn sân sang mảng kinh doanh. Lý giải về lựa chọn này, nữ khách mời nói cô muốn gia đình tự hào khi thấy mình thành công.

Ca sĩ Cao Mỹ Kim.

Báo Thanh niên viết, là con gái út trong một gia đình có 3 chị em, Cao Mỹ Kim hiện vẫn đang sống cùng mẹ và một người chị. Nữ diễn viên vẫn đam mê với công việc kinh doanh và chưa có ý định kết hôn.

Mặc dù đã 34 tuổi nhưng nữ ca sĩ vẫn được mẹ chăm chút từng ly từng tí. Mỗi lần Cao Mỹ Kim tham gia một sự kiện, bà đều tỉ mỉ chuẩn bị trang phục, phụ kiện sao cho phù hợp.

Ở nhà, nữ ca sĩ còn được mẹ chăm lo từng bữa ăn. Kể cả khi ốm đau, mẹ Cao Mỹ Kim vẫn quyết đi chợ nấu cơm chứ không muốn con gái ăn bên ngoài.

Hiện tại dù bận rộn với công việc kinh doanh nhưng thỉnh thoảng Cao Mỹ Kim vẫn nhận lời tham gia một số sự kiện phù hợp với hình ảnh của mình cũng như đáp ứng về mặt thời gian.

Nữ ca sĩ hoạt động nghệ thuật trong âm thầm. Cô vẫn đi hát nhưng chọn lọc chương trình. Cô không đóng phim mà nhận lời casting diễn viên cho phim nhưng ít khi đăng lên mạng xã hội.

Khi được hỏi về lý do chưa chịu kết hôn, nữ ca sĩ 9x không ngần ngại cho biết, bản thân chứng kiến nhiều sự việc, hoàn cảnh của bạn bè xung quanh, sự phản bội, sự chia ly... Vì sợ nên cô co mình lại cho yên lành.

... Từ nhiều năm nay, nữ ca sĩ hoạt động chọn lọc chương trình tham gia, dành phần lớn thời gian cho kinh doanh.

Thỉnh thoảng cô nhận lời đi hát, làm MC dẫn chương trình, làm giám khảo tuyển chọn diễn viên cho các dự án điện ảnh.

Và tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi 34, vẫn được mẹ cưng chiều

Cao Mỹ Kim sinh năm 1991, là gương mặt quen thuộc với khán giả khi từng tham gia các dự án phim như Mùa hè sôi động, Những giấc mơ hồng, Chuyện đời, Mẹ và con trai, Dốc sương mù, Đôi mắt âm dương, Kẻ giấu mặt… Bên cạnh vai trò diễn viên, cô còn gây chú ý khi hoạt động ca hát.

Khi rời bỏ nghệ thuật và làm kinh doanh, Cao Mỹ Kim mở công ty tổ chức sự kiện và nhanh chóng thành công khi phát triển sang nhiều lĩnh vực khác như chủ cửa hàng quần áo thời trang, chủ chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Hàn Quốc tại Việt Nam, chủ phòng trà.

Về chuyện tình cảm, Cao Mỹ Kim từng có hơn 2 năm yêu Bùi Anh Tuấn, từ lúc nam ca sĩ chưa nổi tiếng. Sau cuộc tình này, Cao Mỹ Kim từng có mối tình với bạn trai kém 1 tuổi nhưng rồi cũng tan vỡ dù hai bên gia đình đã định ngày làm đám hỏi, báo hỉ. Cô hủy hôn khi chỉ còn cách ngày cưới đúng 1 tuần.

Chia sẻ về nguyên nhân, Cao Mỹ Kim nói trên báo Trí Thức Trẻ rằng: “Người đó phạm vào nguyên tắc cấm kỵ của tôi. Tôi không thích nói dối, nhất là điều nói dối đó làm tổn hại đến tình yêu và lòng tự trọng của tôi.

Tôi đã từng bỏ qua một lần rồi nhưng tới lần thứ hai thì tôi không tha thứ được nên mới chia tay. Khi tôi từ hôn, từ ba mẹ đến họ hàng nội ngoại của người ấy đều gọi điện xin lỗi tôi. Ba mẹ người ấy bảo "dù thế nào thì con vẫn là con của nhà này".

Sau cuộc tình này, Cao Mỹ Kim từng thẳng thắn: “Các đại gia ngàn tỷ xung quanh tôi nhiều lắm nhưng tôi không có cảm xúc, không thích”.

Tác giả: Tám Tám (tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn