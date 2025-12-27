C.h.á.y lúc rạng sáng, 4 người c.h.ế.t trong căn nhà ven quốc lộ 14

Hiện trường vụ hỏa hoạn đã bị phong tỏa để điều tra nguyên nhân - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Sáng 27-12, ông Phạm Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người chết, 1 cháu bé sơ sinh bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h55 sáng 27-12, căn nhà kết hợp kinh doanh thiết bị điện nước Duy Nhàn bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 5 người đang ngủ. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà, sau đó lan sang nhà liền kề bên cạnh, tạo thành đám cháy lớn.

Ngôi nhà bị hỏa hoạn đã được dập tắt, nhưng 4 người trong nhà đã chết do cửa khóa không thoát ra được



Người dân sống xung quanh cho biết thời điểm xảy ra vụ việc họ nghe nhiều tiếng nổ "bốp bốp", nghi do chập điện hoặc vật liệu dễ cháy bắt lửa. Khi chạy ra kiểm tra, mọi người phát hiện lửa bùng lên từ khu vực biển hiệu phía trước căn nhà bán thiết bị điện nước.

Nghe tiếng hô hoán kêu cứu, một nhóm thanh niên sống gần đó đã nhanh chóng tìm cách tiếp cận hiện trường. Do cửa sắt kéo phía trước căn nhà bị khóa kín, nhóm này cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải đập tường nhà bên cạnh để mở lối, đưa các nạn nhân ra ngoài. 15 phút sau đó, vụ hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn.

Khi được đưa ra khỏi đám cháy, 4 người bị bỏng rất nặng, trong đó có vợ chồng anh D. cùng hai con. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Các nạn nhân tử vong gồm: chị Tạ Thị Thanh N. (28 tuổi), anh Huỳnh Khánh D. (35 tuổi) và hai con trai là Huỳnh Bảo H. (8 tuổi), Huỳnh Bảo L. (4 tuổi).

Riêng 1 bé sơ sinh chưa đầy 1 tháng tuổi may mắn được cứu sống, song bị bỏng nặng và đang được điều trị tại bệnh viện.

Tại hiện trường, căn nhà ven quốc lộ 14 bị cháy sém bên ngoài, bên trong cháy đen hoàn toàn, nhiều tài sản bị hư hỏng nghiêm trọng. Do cửa sắt bị khóa, lực lượng chức năng phải phá cửa để tiếp cận hiện trường, phục vụ công tác cứu nạn và khám nghiệm.

Theo ông Phạm Tiến Hưng, vụ cháy xảy ra vào giữa đêm khuya nên việc phát hiện, tiếp cận và cứu người gặp nhiều khó khăn. Hiện Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

