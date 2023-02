Nữ hành khách để ngực trần hút thuốc, nằng nặc xông vào buồng lái máy bay và cái kết

Ngày 15/2, The Sun đưa tin, người phụ nữ tên là Anzhelika Moskvitina, 49 tuổi, đã gây náo loạn trên một chuyến bay của hãng hàng không Aeroflot (Nga), buộc các tiếp viên hàng không phải còng tay cô.

Thời điểm xảy ra sự việc là lúc máy bay đang ở độ cao 9.000 mét, khởi hành từ Stavropol đến Moscow. Nhân chứng cho biết, ban đầu người phụ nữ được cho là đã uống rượu. Tiếp đó, cô ta nhốt mình trong phòng vệ sinh và bắt đầu hút thuốc.

Sau đó, cô cởi toàn bộ áo ngoài và áo ngực của mình ra, khoe thân ngay trên máy bay bất chấp sự chứng kiến của hành khách và trẻ em trên máy bay.

Đoạn video vang lên giọng nói của tiếp viên hàng không yêu cầu người phụ nữ ngồi xuống và mặc áo: "Thưa quý bà, làm ơn hãy ngồi xuống và mặc lại áo. Áo của bà đang ở đâu?"

Nhưng Moskvitina từ chối mặc áo và muốn vào buồng lái – nơi phi công điều khiển máy bay. “Tôi hiểu các ông muốn đưa tôi vào viện tâm thần hoặc nhà tù. Nhưng bây giờ tôi muốn vào buồng lái”, người phụ nữ đáp lại.

Moskvitina không thể giữa được bình tĩnh khi tiếp viên chặn cô ta lại. Người phụ nữ liên tục hét "để tôi yên", "tôi muốn vào".

Một số hành khách ở khoang hạng nhất đã giúp tiếp viên khống chế người phụ nữ say rượu và còng tay cô ta bằng còng nhựa. Tiếp viên và một bác sĩ trên máy bay đã phải canh chừng Moskvitina cho đến khi máy bay hạ cánh tại sân bay Sheremetyevo (Moscow).

Được biết, với hành vi gây rối nghiêm trọng của mình, Moskvitina có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

