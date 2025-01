"Nóng mắt" khi chứng kiến nam thanh niên đánh bạn gái trong đêm, câu nói của người đàn ông khiến hơn 1 triệu người cảm thán

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm người đứng tranh cãi qua lại trên đường trong đêm tối. Thoạt nhìn những tưởng đó là một vụ đánh ghen ồn ào nào đó khiến nhiều người chú ý.

Thế nhưng theo dõi câu chuyện mới vỡ lẽ là do một nam thanh niên đã hanh hung bạn gái giữa đường sau mâu thuẫn tình cảm. Chứng kiến vụ việc, một nhóm thanh niên thấy "nóng mắt" đã tiến tới can thiệp, bênh vực bạn gái.

Đáng nói, một thanh niên trong nhóm không chỉ đỡ cô gái đang suy sụp, khóc nức nở đứng dậy mà còn phân bua, dạy cho thanh niên một bài học.

Dù không động tay động chân nhưng chỉ với vài câu nói đã khiến thanh niên đánh bạn gái chỉ biết đứng chôn chân, cúi gằm mặt vò đầu gãi tai mà không biết phải cãi lại ra sao.

Theo đó, nghe thanh niên phân trần lý do cho rằng "đây là người yêu của em, bọn em vừa chia tay nhau xong là cãi nhau".

Thế nhưng, người đàn ông vừa đỡ cô gái dậy vừa gạt đi và cho rằng việc đánh phụ nữ là hoàn toàn không chấp nhận được. "Bất cứ giá nào, kể cả là vợ mày thì mày cũng không được như thế. Bọn tao vô can nhưng mày đánh phụ nữ hay bất kể đứa nào đều là không được. Sai đúng như nào thì về nhà bảo nhau, còn nếu như bọn mày chia tay rồi thì càng không có quyền. Mày yêu mày cũng không có quyền, nói thế cho nhanh. Còn kể cả là vợ mày thì mày cũng không được đánh. Mày như thế là không được.

Trong chỗ này ai cũng là đàn ông, nhưng phải cư xử sao cho có văn hoá. Mày bố láo, đánh bạn gái ngã ra giữa đường như này. Còn mày thích đánh nhau thì để cả đám này chơi với mày. Vớ vẩn".



Dù nói như thế nhưng cũng không ai trong nhóm động chân động tay với nam thanh niên. Nghe người đàn ông nói vậy, thanh niên chỉ biết cúi đầu, hối hận vì trong phút nóng giận đã hành hung bạn gái.

Cô gái từ đầu đến cuối chỉ biết khóc nức nở, sau đó đã được nhóm người đỡ vào bên trong ngôi nhà gần đó ngồi nghỉ ngơi.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với hơn 1 triệu lượt theo dõi. Nhiều người dành lời khen cho cách cư xử có văn hoá cùng cách nói chuyện mạch lạc của người đàn ông khi chứng kiến cô gái bị hành hung.

"Không đánh mà đau là có thật nhé, nghe anh kia nói vậy mà còn không biết xấu hổ khi đánh phụ nữ thì chịu đấy. Dù có cãi nhau, có mâu thuẫn, giẫn dỗi đi nữa thì đánh người yêu vũ phu như thế là không chấp nhận được rồi", tài khoản D.L chia sẻ.

"Cái anh lên tiếng bênh bạn nữ kia ra dáng đàn ông quá. Đàn ông phải thế chứ đi đánh bạn gái, đánh người yếu thế hơn mình thì xứng đáng bị chia tay", một bạn khác bày tỏ.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn