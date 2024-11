Người đàn ông vừa nghe điện thoại vừa chạy xe tông thẳng vào ô tô, 30 giây sau làm mãi một điều này

Theo đó, như những gì chủ xe chia sẻ thì do phía trước đang có xe quay đầu nên các phương tiện trên đoạn đường trong khoảng vài mét đều đang di chuyển khá chậm hoặc dừng lại chờ. Tuy nhiên bất ngờ, một người đàn ông đi xe máy do vừa điều khiển xe vừa nghe điện thoại đã không kịp phản ứng và đâm thẳng vào đuôi xe ô tô.

Nguồn: Tiktok@Bluegao

Theo đoạn camera lắp phía sau ô tô ghi lại, có thể thấy khi đâm vào xe, người đàn ông không hề tỏ ra luống cuống trước tình huống vừa xảy ra mà vẫn tiếp tục cười và trò chuyện qua điện thoại.

“Xe cũng không bị nặng nên mình hoan hỉ không bắt đền. Ban đầu bực thôi nhưng xem lại cũng cười.” - Chủ xe chia sẻ.

Đoạn video ngay sau khi đăng tải đã nhận về nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho rằng chắc hẳn chú đang nói chuyện với người quan trọng lắm nên mới không rời điện thoại như vậy, tuy nhiên cũng có người cảnh báo hành động vừa nghe điện thoại, vừa di chuyển trên đường này có thể gây nguy hiểm, thiệt hại cho người xung quanh cũng như vi phạm luật an toàn giao thông.

Hiện đoạn video vẫn đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn