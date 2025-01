Nghi Xuân, Hà Tĩnh: Cần xử lý dứt điểm những vi phạm tại xã Cổ Đạm theo kết luận của UBND xã

Thực hiện chủ trương vận động người dân thôn 10, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân đóng góp tiền làm đường bê tông giao thông nông thôn, ông Phan Văn Dực, Trưởng thôn 10 đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Tại Kết luận tại số 02/KL-UBND ngày 07/11/2016 UBND xã Cổ Đạm thể hiện, trong 3 năm từ năm 2013 đến năm 2015, ông Phan Văn Dực đã thu 8.800.000 đồng từ dân đóng góp không đưa vào nguồn thu của thôn. Theo xác minh của UBND xã Cổ Đạm, trong đợt làm đường bê tông đợt 1, ông Phan Văn Dực thanh toán vượt quá so với hợp đồng là 1.842.000 đồng.

Tại Kết luận số 02/KL-UBND, UBND xã Cổ Đạm đề nghị ông Phan Văn Dực thu hồi số tiền 1.842.000 đồng trả quá cho nhà thầu nhập vào quỹ của thôn.

Tại cuộc họp thôn 10, ngày 20/7/2014, ông Dực báo cáo ứng số tiền 1.200.000 đồng từ quỹ của thôn để nộp thuế phi nông nghiệp cho toàn thôn. Nhưng sau đó thu tiền thuế của các hộ dân ông Dực không công khai thanh toán. Tại Kết luận số 02/KL-UBND, UBND xã Cổ Đạm đề nghị ông Phan Văn Dực thanh toán lại cho thôn 10 số tiền 1.200.000 đồng.

Ông Dương Ngọc Đệ, Bí thư Chi bộ thôn 10 đã nhận từ UBND xã Cổ Đạm 5.000.000 đồng tiền hỗ trợ chuyển đổi ruộng đất giai đoạn 2 năm 2013, nhưng không nhập quỹ thôn. Số tiền này ông Dực và ông Đệ tự chi tiêu. Tại Kết luận số 01/KL-UBND ngày 04/04/2018, UBND xã Cổ Đạm giao ông Dương Ngọc Đệ nhập quỹ thôn số tiền trên. Tuy nhiên, đến nay ông Dực không hoàn trả cho thôn.

Mặc dù công dân có đơn thư phản ánh, nhưng đến nay UBND xã Cổ Đạm vẫn chưa xử lý dứt điểm sai phạm.

Xác minh đơn thư tố cáo ông Phan Văn Dực có hành vi lấn chiếm đất đai, tại Kết luận số 01/KL-UBND ngày 15/4/2016 của UBND xã Cổ Đạm xác định, ông Phan Văn Dực đã lấn chiếm 510m2 đất trồng 2 lúa của thôn 11, vi phạm khoản 1, Điều 12, Luật Đất đai năm 2013.

Năm 2008, ông Phan Văn Dực đã rào lấn chiếm đường vào Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đình Hoa Vân Hải. Ban Quản lý Di tích và các hộ sống lân cận viết đơn tố cáo, nhưng UBND xã Cổ Đạm không giải quyết.

Năm 2012, thực hiện chuyển đổi ruộng đất giai đoạn 2 theo Đề án chuyển đổi của UBND xã Cổ Đạm, các hộ có điện tích xâm lấn đất trồng lúa trên địa bàn đã lập danh sách tổng hợp năm 2006, nếu có giá trị thấp thì được khấu trừ đất ngoài đồng, riêng 510m2 diện tích đất ông Phan Văn Dực lấn chiếm có giá trị cao nằm trong vùng quy hoạch xen dặm dân cư. Vì vậy, UBND xã Cổ Đạm không chuyển danh sách để Tiểu ban chuyển đổi ruộng đất thôn 10 thực hiện khấu trừ đối với hộ ông Phan Văn Dực mà để thu hồi.

Năm 2014, ông Phan Văn Dực làm Trưởng thôn đã hướng dẫn đoàn đo đạc, vẽ bản đồ trùm lên diện tích 510m2 đã lấn chiếm. Do lấn chiếm mà đất của ông Dực có tổng diện tích 2.413m2, tăng so với sổ mục kê 299 là 1.220m2, tăng so với sổ 05 là 1.713m2, tăng so với biểu tổng hợp diện tích đất ở của UBND xã Cổ Đạm là 709m2.

Năm 2015, do có đơn thư phản ánh của công dân về hành vi lấn chiếm đất công của ông Phan Văn Dực, nên ông không được UBND xã Cổ Đạm xét duyệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Trần Xuân Phong (trú tại thôn 10, xã Cổ Đạm), người tố cáo hành vi sai phạm của ông Phan Văn Dực và người dân đã không đồng tình với một số nội dung tại Kết luận số 01/KL-UBND ngày 15/04/2016, và Kết luận số 02/KL-UBND ngày 07/11/2016 của UBND xã Cổ Đạm đã gửi đơn lên UBND huyện Nghi Xuân.

Sau đó, UBND huyện Nghi Xuân đã tổ chức Đoàn kiểm tra, và kết luận tại Văn bản số 1880/KL-UBND.TT ngày 13/12/2017. Theo đó, khối lượng bê tông thực tế so với khối lượng mà ông Phan Văn Dực đã thanh toán, tiền công chênh lệch tương đương 3.353.145 đồng.

Ngày 28/3/2018, sau khi có kết quả làm việc của Đoàn công tác của UBND huyện Nghi Xuân do Phó Chủ tịch huyện Phạm Tiến Hưng chủ trì, UBND huyện Nghi Xuân ra Văn bản số 294/TB-UBND giao cho UBND xã Cổ Đạm tập trung đôn đốc, xử lý các nội dung: Yêu cầu ông Phan Văn Dực thanh toán cho thôn 10 số tiền chênh lệch ông trả quá cho nhà thầu là 5.195.145 đồng (trong đó có 1.842.000 đồng do chênh lệch giá tiền công giữa 150.000 đ/m3 và tiền công giá 160.000đ/m3 đã trả cho ông Huân). Đối với số tiền 5.000.000 đồng ông Dương Ngọc Dệ nhận từ UBND xã Cổ Đạm không nhập vào quỹ thôn mà trực tiếp chi trả cho nhà thầu làm đường là sai nguyên tắc. Việc này giao cho ông Dương Ngọc Đệ phải làm thủ tục nhập quỹ. Trách nhiệm để xảy ra sai phạm của ông Dương Ngọc Đệ giao Đảng ủy xã Cổ Đạm chỉ đạo Chi bộ thôn 10 tổ chức kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền.

Về đất đai ông Phan Văn Dực lấn chiếm đã được xác định từ năm 2006, giao cho UBND xã Cổ Đạm quản lý không để cho ông Phan Văn Dực có hành vi tác động làm thay đổi hiện trạng, phối hợp với Phòng TN&MT làm rõ diện tích tăng thêm ngoài diện tích lấn chiếm đất nông nghiệp, có phương án tham mưu cho UBND huyện xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Mặc dù UBND huyện Nghi Xuân chỉ đạo rất cụ thể, nhưng đến nay các nội dung trên UBND xã Cổ Đạm không thực hiện.

Ngoài ra, gia đình ông Dực còn có nhiều sai phạm khác như: Năm 1990, ông Nguyễn Ký thôn 11 nhận chuyển nhượng một phần diện tích đất của hộ ông Trần Tuất thuộc thửa 18, tờ bản đồ số 3, bản đồ 299 xã Cổ Đạm diện tích 915m2. Vì có góc nhọn nên khi ông Ký xây nhà ở để lại diện tích gần 100m2, người dân đã sử dụng làm đường vào đình làng, ông Nhự cha ông Dực sử dụng một phần ươm cây phi lao.

Năm 1991, ông Dương Ngọc Tú, ông Trần Khoa (anh rể ông Phan Văn Dực) cùng ông Phan Tùng dựng nhà đặt máy xay xát lúa, được một thời gian UBND xã buộc di dời đi nơi khác. Ông Phan Văn Dực sử dụng mảnh đất này dựng kiot bán phân bón. Khi được UBND xã Cổ Đạm giao nhiệm vụ ghi số 05 làm hồ sơ lưu trữ quản lý đất đai, ông Phan Văn Dực tự ý ghi phần diện tích này là 200m2 của hộ ông Dực. Khi làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Nghi Xuân đưa diện tích này vào cho hộ ông Phan Văn Dực là đất ở.

Thửa đất 763, tờ bản đồ số 2, bản đồ 299 xã Cổ Đạm, diện tích 2.124m2 chủ sử dụng là ông Liên. Ông Liên sau đó chuyển một phần diện tích cho ông Phan Mão, ông Mão đã bán 200m2 đất trồng cây lâu năm cho ông Phan Hoạt. Ông Hoạt bán lại cho ông Dực. Ông Dực đã tự ý đưa vào sổ 05 của xã thành đất ở, khi đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng.

Theo ông Trần Xuân Phong, sai phạm của ông Phan Văn Dực kéo dài trong nhiều năm, đã có kết luận nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Luật sư Nguyễn Huy Khang, Trưởng Văn phòng Luật sư Huy Khang, Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An nhận định, hành vi vi phạm pháp luật của ông Phan Văn Dực đã rõ, nhiều nội dung đã được UBND huyện Nghi Xuân và UBND xã Cổ Đạm có kết luận. Điển hình như việc chiếm dụng quỹ thôn, có dấu hiệu vi phạm Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015; lấn chiếm đất đai có dấu hiệu vi phạm các khoản 1, 3, 8 và 9 Điều 12 Luật Đất đai năm 2013. Hành vi lấn chiếm đất công của ông Dực bị xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 3, Điều 1 Nghị định 04/2022/NĐ-CP) quy định về xử phạt lấn chiếm.

Theo Luật sư, đất của ông Phan Văn Dực không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đang bị khiếu nại, tố cáo, nhưng UBND huyện Nghi Xuân ngày 15/11/2021 vẫn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DD 560200 đất ở nông thôn thửa 251, tờ bản đồ số 14, diện tích 1899,7m2; ngày 06/10/2021 UBND huyện Nghi Xuân cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DC 472450 đất bằng trồng cây hàng năm, thửa 280, tờ bản đồ số 14, diện tích 511m2. Như vậy, UBND huyện Nghi Xuân vi phạm Điều 20, Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ; vi phạm khoản 2, Điều 100 Luật Đất đai năm 2013. Do đó, UBND huyện Nghi Xuân phải thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử đất cấp sai cho ông Phan Văn Dực.

Tác giả: PV

Nguồn tin: lsvn.vn