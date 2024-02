Ngắm hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc trên đất Cảng

Từ Tỉnh lộ 208 đoạn qua thị trấn An Dương, huyện An Dương, Tp.Hải Phòng, chúng tôi rẽ vào con đường dẫn ra khu vực vườn tược ven sông Rế. Chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi tận mắt chứng kiến cảnh hàng trăm cây hoa anh đào có nguồn gốc từ Nhật Bản đua nhau khoe sắc trong dịp đầu Xuân.

Ông Nguyễn Hữu Đại - Thành viên HTX Phúc Hoàng, ở thị trấn An Dương, chia sẻ về hành trình đưa cây anh đào về trồng trên đất Cảng cũng như những trăn trở để loài hoa “quốc dân” của Nhật Bản trở thành sản phẩm du lịch thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Hữu Đại cùng con gái bên cây hoa anh đào hơn 8 tuổi tại khu vực cạnh sông Rế trên địa bàn thị trấn An Dương, huyện An Dương, Tp.Hải Phòng (Ảnh: Thái Phan).



Ông Đại kể lại, trong hội thảo về hoa anh đào được tổ chức tại Hải Phòng năm 2015, ông có duyên may được gặp gỡ ông Trần Lệ, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp. Qua câu chuyện bên lề, ông Đại biết được hàng nghìn cây hoa anh đào sinh trưởng, phát triển tốt và đã nở hoa ở khu vực hồ Pá Khoang, tỉnh Điện Biên.

Ngay sau hội thảo, ông Đại cùng vài người bạn tức tốc lên Điện Biên để tìm hiểu về hoa anh đào. Khi trở về, trong hành trang của họ có thêm 2 cây anh đào nhỏ. Mọi người chọn vùng đất bên bờ sông Rế trên địa bàn thị trấn An Dương, huyện An Dương, Tp.Hải Phòng để trồng.

Hơn 3 tháng sau, thấy 2 cây anh đào bén rễ, ra lớp lộc non, ông Đại cùng bạn bè tiếp tục lên Điện Biên đưa về thêm 130 cây anh đào giống. Hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, lại nhận được sự quan tâm, chăm sóc, những cây anh đào này phát triển tốt, hơn 3 năm sau thì cho lứa hoa đầu tiên.

Giống hoa anh đào ông Nguyễn Hữu Đại và các cộng sự trồng ở thị trấn An Dương, huyện An Dương, Tp.Hải Phòng, là giống Sakura với 4 tông màu chủ đạo (Ảnh: Thái Phan).



“Hoa anh đào trồng ở các vùng khác nhau, thời điểm nở rộ cũng khác nhau. Nếu hoa anh đào trồng tại Nhật Bản nở rộ khoảng hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, tại Điện Biên trước Tết khoảng 1 tháng, còn tại Hải Phòng, lại nở rộ đúng dịp Tết Nguyên đán”, ông Nguyễn Hữu Đại chia sẻ.

Để có thành quả là hơn 3 ha hoa anh đào như hiện nay, ông Đại và các cộng sự nhiều phen “lao tâm, khổ tứ”. Ông Đại kể lại, có thời gian ông thuê người đào rãnh, tạo luống rồi cho hút bùn phủ lên bề mặt để trồng hoa anh đào.

Thế nhưng, nhiều cây trồng tại các luống này bị chết do “sặc nước”. Từ đó, khi chăm sóc hoa anh đào, ông Đại và các thành viên HTX Phúc Hoàng lưu ý chỉ tưới nước đủ ẩm. Khi trồng, chọn những khu vực khô ráo và không bị ngập úng lúc mưa.

Ông Nguyễn Hữu Đại bên những cây anh đào mới được trồng tại khu vườn rộng hơn 1ha của HTX Phúc Hoàng ở thị trấn An Dương, huyện An Dương, Tp.Hải Phòng (Ảnh: Thái Phan).



Để nhân giống hoa anh đào, ông Đại chọn phương pháp gieo hạt. Có vụ, chẳng hạt nào chịu nảy mầm. Còn may mắn, chỉ khoảng 10% số hạt đã gieo nảy mầm và phát triển thành cây non.

Để phát triển thêm lượng hoa anh đào trong vườn của HTX, ông Đại và các thành viên khác nhập một số cây giống từ Nhật Bản. Tuy nhiên, những cây này đều bị chết hoặc không phát triển. Chỉ có gieo hạt, cây mới sinh trưởng, phát triển tốt và cho ra hoa.

Nhờ biện pháp gieo hạt tạo cây giống, đến nay, trong khu vực rộng hơn 3 ha của HTX Phúc Hoàng, đã có hơn 300 cây hoa anh đào 5 - 6 tuổi trở lên. Hằng năm, HTX cung cấp ra thị trường Tp.Hải Phòng và các tỉnh: Quảng Ninh, Hòa Bình, Thái Bình, Hải Dương… 500 - 600 cây giống với giá bán khoảng 1 triệu đồng/cây. Ngoài cây giống, HTX còn bán anh đào trưởng thành, trong đó cây có giá cao nhất lên tới 60 triệu đồng.

Sau nhiều phen "lao tâm, khổ tứ", ông Nguyễn Hữu Đại và các cộng sự đã thành công trồng và nhân giống hoa anh đào Nhật Bản tại Hải Phòng (Ảnh: Thái Phan).



Ông Nguyễn Hữu Đại cho biết, trồng hoa anh đào dễ hơn trồng đào ta bởi cây thích hợp với nhiều loại thổ nhưỡng, khí hậu, lại ít sâu bệnh (chủ yếu sâu đục thân). Do sức sống mạnh mẽ, những cành cây bị gãy do sâu đục thân, lập tức mọc lên hàng chục chồi non để phát triển thành những cành mới.

“Mong ước của tôi là xây dựng thương hiệu riêng cho hoa anh đào Hải Phòng để thu hút hơn nữa khách du lịch trong nước và quốc tế, nhất là du khách Nhật Bản. Hiện trên địa bàn Tp.Hải Phòng có khoảng 500 chuyên gia Nhật Bản đang sinh sống và làm việc. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vừa qua, nhiều người tìm đến vườn hoa anh đào của HTX. Họ chia sẻ, ngắm hoa anh đào nở giúp họ vơi bớt nỗi nhớ quê hương”, ông Đại tâm sự.

Tác giả: Ngô Quang Thái



Nguồn tin: nguoiduatin.vn