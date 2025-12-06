Netizen bật cười với loạt ảnh vô tình ghi lại biểu cảm của đồ ăn

Hiện tượng Pareidolia - khi bộ não của chúng ta nhận diện khuôn mặt và các mẫu hình quen thuộc ở những vật thể ngẫu nhiên - đã tạo ra một bộ sưu tập ảnh siêu hài hước, nơi đồ ăn và các vật dụng nhà bếp bỗng dưng có "hồn".
Từ vẻ mặt kinh ngạc, đáng thương, đến nụ cười tinh nghịch, những bức ảnh này đã khiến cộng đồng mạng không thể nhịn được cười.
Một tài khoản mới đây đã tổng hợp lại những khoảnh khắc "vô tình" ghi lại được biểu cảm của đồ ăn, nhận về hàng nghìn lượt yêu thích cùng bình luận trên mạng xã hội.
Miếng bánh rán vàng ươm, được chiên phồng lên, bỗng dưng có hai "mắt" và một "miệng" nhờ những vết rạn nứt tự nhiên trong quá trình chiên. Biểu cảm này trông vừa tinh quái lại vừa ấm áp.
Miếng xương to bản nằm trong tô súp cay bỗng dưng hóa thành một chiếc đầu lâu nhỏ nhắn với hai hốc mắt sâu. Trông nó như một nhân vật hoạt hình đang bơi lội trong biển súp màu cam.
"Đây có phải là lời tỏ tình đến từ đồ ăn hay không vậy" - một tài khoản mạng hài hước bình luận.
...
Lát khế hình ngôi sao vàng rực, với hai hạt nằm ngay ngắn ở trung tâm, tạo thành đôi mắt đang nheo lại hoặc liếc nhìn một cách bí ẩn.
Miếng dưa leo này có vẻ không vui vẻ gì khi bị cắt ra. Đôi mắt sâu hoắm và cái miệng nhỏ trĩu xuống tạo nên một biểu cảm buồn bã, gần như đang khóc.
Không phải đồ ăn, nhưng miếng nhựa chắn trên hộp đựng thực phẩm này, với ánh đèn nền bàn phím xanh, đã tạo thành một khuôn mặt cười toe toét với đôi mắt nhỏ, mang lại cảm giác vui vẻ nhưng cũng hơi ma mị.
Hai hạt của quả dưa vàng ở vị trí tạo thành đôi mắt và khắc thêm một nụ cười tươi tắn lên lát dưa. Trông nó như một chú heo con đang cười toe toét, sẵn sàng cho một bức ảnh "tự sướng".
Những bức ảnh này là minh chứng rõ ràng cho thấy sự thú vị luôn ẩn chứa trong cuộc sống hàng ngày, ngay cả trong những món ăn quen thuộc. (Ảnh trong bài: Tổng hợp)
Tác giả: Trầm Phương
Nguồn tin: kienthuc.net.vn