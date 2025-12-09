Cô gái Trung Quốc cưới ân nhân cứu mạng mình sau 17 năm

Liu và Liang tổ chức hôn lễ cùng 36 cặp đôi khác hôm 29/11. Ảnh: Sina.

Câu chuyện tình yêu đặc biệt được chính cặp đôi chia sẻ trong đám cưới tập thể cùng 36 cặp uyên ương khác được tổ chức ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ngày 29/11.

Năm 2008, Liang Zhibin, khi ấy 22 tuổi, là một trong những người lính được điều động tham gia công tác cứu hộ tại trận động đất thảm khốc ở tỉnh Tứ Xuyên. Anh đã cứu được Liu Ximei, khi đó 10 tuổi, bị mắc kẹt ở tầng 2 của một tòa nhà đổ sập, bị kẹt dưới các thanh thép và gạch vụn, theo South China Morning Post.

Liang và đồng đội đào bới suốt 4 tiếng, cuối cùng kéo được Liu ra ngoài an toàn và đưa cô đến bệnh viện. Sau khi hồi phục, Liu và gia đình trở về thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam.

“Trong nhiều năm, tôi không thể nhớ rõ gương mặt anh ấy trông như thế nào. Tất cả những gì tôi có chỉ là hình ảnh mờ nhạt của một bóng người trong ký ức", Liu kể.

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2020 khi Liu, lúc này 22 tuổi, đang ăn tối cùng bố mẹ tại một nhà hàng ở thành phố Trường Sa. Bất ngờ, mẹ cô nhìn chằm chằm vào một người đàn ông ở bàn bên cạnh và nói: "Trông cậu ấy giống hệt người lính đã cứu con hồi đó".

Liu đứng dậy, bước đến gần người đàn ông và chào: “Anh Liang? Có phải là anh không?”.

“Tôi đã rất phấn khích và hơi ngượng nữa”, Liu nhớ lại.

“Cô ấy thay đổi nhiều quá, tôi hoàn toàn không nhận ra”, Liang bày tỏ.

Tối hôm đó, Liu đã xin số điện thoại của Liang, và chính cô là người chủ động mở lời, chia sẻ những khoảnh khắc trong ngày và trò chuyện với anh.

Liu là người chủ động tỏ tình sau thời gian trò chuyện với ân nhân cứu mạng. Ảnh: icswb.com.

Dần dần, Liu nhận ra tình cảm của mình dành cho anh sâu đậm đến mức nào. Sự kiên cường và lòng trung thành của Liang đã lay động cô, cuối cùng cô lấy hết can đảm để chủ động tỏ tình trước.

“Tôi không yêu anh ấy vì lòng biết ơn. Chính qua thời gian ở bên nhau, tôi nhận ra đây là người mà tôi có thể gửi gắm cả cuộc đời", cô gái chia sẻ.

Liang cũng dần bị chinh phục bởi sự chân thành và nguồn năng lượng tích cực của cô bé ngày nào.

“Cô ấy là một tia sáng trong cuộc đời tôi. Mỗi khi tôi cảm thấy xuống tinh thần, sự tích cực của cô ấy lại nâng đỡ tôi và nhắc tôi rằng cuộc sống vẫn đầy hy vọng. Hồi đó, cứu người là nhiệm vụ của tôi, nhưng bây giờ tôi thật lòng yêu cô ấy. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau", anh nói.

Anh bày tỏ thêm: “Định mệnh thật kỳ diệu. Mười hai năm trước, tôi cứu cô ấy. Mười hai năm sau, cô ấy trở thành ánh sáng trong cuộc đời tôi".

Sau khi lan truyền, chuyện tình của cặp đôi cũng nhận nhiều bình luận cảm thán của dân mạng Trung Quốc. Một người viết: “Đúng là duyên phận do trời định". Người khác bình luận: “Một câu chuyện tình bắt đầu từ đống đổ nát và kết thúc tại lễ đường. Câu chuyện cổ tích đời thực này thật sự quá ấm lòng".

