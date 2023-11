Chị gái và em trai là một trong mối quan hệ đặc biệt nhất thế giới. Nhiều cặp chị em cứ ở gần nhau là chí chóe như "chó với mèo". Ấy nhưng khi cách xa nhau liền quyến luyến nhớ thương, dạt dào tình cảm.

Mới đây, cộng đồng mạng được phen cười đau bụng với màn trao quà cưới của cậu em trai dành cho chị gái của mình.

Clip: Mừng ngày chị cưới, em trai vác cả túi đen đến tặng, ai nấy phải bật cười với món quà bên trong (Nguồn: Tiên Nguyễn)

Theo đoạn clip đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong khung cảnh tưng bừng vui tươi của lễ cưới, một cậu bé khoảng 15 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, đeo kính cận đang hùng hổ tiến lên sân khấu. Điều khiến tất cả quan khách đổ dồn ánh nhìn đến cậu bé là em vác trên vai một chiếc bao nilon màu đen khá lớn và nói rằng đây là quà tặng chị gái đi lấy chồng.

Khi MC trong túi đen kia là gì thì cậu bé liền đáp: "Vàng ạ". Nói rồi, cậu em trai lôi từ trong túi ra một chiếc vòng vàng "siêu to khổng lồ" và đeo lên cổ cô dâu.

Nhìn đến chiếc vòng vàng "hầm hố" ai cũng đoán ngay ra đây chỉ là chiếc vòng mỹ ký. Có lẽ vì muốn tặng chị một kỷ niệm đáng nhớ trong một sự kiện trọng đại nên cậu em trai đã nghĩ ra màn troll chị gái của mình.

Sau khi chiếc vòng vàng giá trị hẳn "1 cây" được đeo ngay ngắn trên cổ cô dâu, tất cả quan viên hai họ có mặt đều được phen cười ầm ĩ. Ai nấy đều không khỏi thích thú trước hành động trêu chọc chị gái này của cậu nhóc. Qua đó có thể thấy tình cảm thân thiết của 2 chị em sâu sắc thế nào. Đôi khi tình cảm không phải là những lời nói ngọt ngào mà lại đến từ những màn trêu chọc nhau "ngựa ngựa" thế này đây.

"Thật hay giả không quan trọng, vui vì có người em dễ thương như vậy",

"Miễn sao chị gái vui là được, không quan trọng thật giả",

"Nhìn cậu nhóc trông hài quá",

"Thấy rõ ràng tình cảm của hai chị em rất sâu sắc. Gia đình hạnh phúc quá",

"Nhìn này cũng muốn có em trai, dễ thương muốn xỉu",...

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn