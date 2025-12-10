Bố cô dâu rủ bạn múa võ Karate ngay giữa hôn trường: Bí mật được giữ tới phút chót gây bất ngờ

Xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người đứng múa võ đầy mạnh mẽ, dứt khoát giữa hôn trường lễ cưới khiến số đông không khỏi thích thú và tò mò: Họ là ai?

Được biết, nhân vật chính trong clip là bố của cô dâu Anh Thư (quê Hà Tĩnh). Trong lễ vu quy của Anh Thư diễn ra ở quê nhà vào ngày 30/11 vừa qua, bố của cô đã cùng nhóm bạn 10 người thể hiện một bài quyền Karate với những động tác mạnh mẽ, uy lực khiến họ hàng cùng khách thực sự bị bất ngờ. Tiết mục này là ý tưởng của ông Phạm Bình (50 tuổi, quê Hà Tĩnh) – bố của Anh Thư.

Thông tin trên VietNamNet, gia đình ông Bình có truyền thông học và dạy võ Karate. Bản thân ông Bình đã có hơn 30 năm luyện tập và 6 năm làm huấn luyện viên Karate. Con gái đầu (cô dâu) và con gái út của ông cũng theo học bộ môn này.

“Ngày cưới con, tôi muốn thể hiện một bài quyền góp vui, một phần thể hiện được tinh thần thượng võ của gia đình nên nhờ các thầy trong Hiệp hội Karate Hà Tĩnh hỗ trợ. Mọi người nhiệt tình ủng hộ. Tiết mục này được giữ kín đến phút cuối cùng để tạo bất ngờ cho cô dâu và quan khách”, ông Bình chia sẻ trên VietNamNet.

Đoạn clip ghi lại tiết mục võ rất đặc biệt và có phần khác lạ trong đám cưới được chia sẻ liên tục trên các diễn đàn, hút hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ.

"Múa võ trong đám cưới đã rất khác lạ rồi mà người biểu diễn lại là bố cô dâu nữa. Nhân đôi sự khác lạ. Đám cưới thật vui và ý nghĩa".

"Bố vợ múa võ thế này, con rể nên tự biết ý nhé. Lấy con gái bố về là phải yêu thương, chăm sóc đó".

"Giữ bí mật tới phút chót thế này chắc cả gia đình bất ngờ lắm, đặc biệt là chú rể".

