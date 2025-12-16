Cô dâu xinh đẹp nhất tháng 12 gọi tên người đẹp Nguyễn Ngọc Nữ

Xuất hiện trong không gian lễ cưới được trang hoàng lộng lẫy với hoa trắng và ánh đèn ấm áp, Nguyễn Ngọc Nữ khoác lên mình váy cưới phom dáng công chúa với phần thân trên ôm sát, tôn vòng eo thon gọn, kết hợp chân váy xòe bồng bề thế. Chất liệu lụa – satin cao cấp cùng những chi tiết thêu đính tinh xảo giúp tổng thể bộ váy vừa thanh lịch vừa mang hơi thở cổ tích.