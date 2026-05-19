Đi bẫy chim rồi tắm sông, 5 t.h.i.ế.u n.i.ê.n đ.u.ố.i n.ư.ớ.c t.ử v.o.n.g thương tâm

Liên quan vụ 5 thiếu niên tử vong do đuối nước xảy ra chiều 18/5 tại khu vực ven sông Lô, thuộc thôn Yên Kiều, xã Sông Lô (tỉnh Phú Thọ), lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Sông Lô cho biết, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một nhóm gồm 9 cháu trai (trong đó 4 cháu sinh năm 2013 và 5 cháu sinh năm 2012, cùng trú tại các thôn Yên Phú, Yên Lương và Yên Kiều) rủ nhau đi bắn, bẫy chim và tắm sông tại khu vực ven sông Lô. Trong quá trình vui chơi, 5 cháu không may bị đuối nước.

Khu vực các cháu gặp nạn

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Sông Lô đã huy động các lực lượng chức năng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn; đồng thời tổ chức bảo đảm an ninh trật tự, thăm hỏi, động viên gia đình các cháu gặp nạn.

Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cả 5 nạn nhân, gồm: N.T.L. (sinh năm 2013, trú tại thôn Yên Kiều); B.X.N. (sinh năm 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.M.Q. (sinh năm 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.C.T. (sinh năm 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.V.T. (sinh năm 2012, trú tại thôn Yên Phú). Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: congan.com.vn