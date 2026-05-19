Giải pháp phẫu thuật lấy gan từ người hiến sống do chuyên gia Vinmec chia sẻ gây ấn tượng mạnh tại hội nghị quốc tế

Nội dung này được PGS.TS.BS Lê Văn Thành - Chủ tịch Hội Phẫu thuật Gan mật tụy Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc chuyên môn Khối Ngoại Hệ thống Y tế Vinmec - chia sẻ tại “Hội nghị Phẫu thuật Nội soi Gan Mật Tụy Đông Nam Á” và “Hội nghị Phẫu thuật Gan mật tụy Việt Nam 2026” diễn ra vào ngày 15-16/5 tại Đà Nẵng. Hội nghị quy tụ hơn 300 chuyên gia, bác sĩ đến từ các bệnh viện hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Báo cáo của ông đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng y giới trong khu vực khi đề cập đến một trong những kỹ thuật khó hàng đầu hiện nay trong lĩnh vực ghép gan: Phẫu thuật nội soi lấy gan phải từ người hiến sống.

PGS.TS.BS Lê Văn Thành trình bày nội dung báo cáo “Phẫu thuật nội soi lấy gan phải từ người hiến sống” nhận được sự quan tâm của đông đảo đại biểu tham dự.

Kỹ thuật khó “đặc biệt” trong các kỹ thuật khó

“Nếu ghép gan vốn được xem là đỉnh cao của ngoại khoa thì lấy gan từ người hiến sống bằng kỹ thuật nội soi còn là thử thách lớn hơn nhiều lần. Bởi không giống với hầu hết các ca phẫu thuật khác, người nằm trên bàn mổ là người hoàn toàn khỏe mạnh, tự nguyện hiến một phần gan để cứu sống người thân. Điều đó đồng nghĩa mọi thao tác đều phải đạt độ chính xác gần như tuyệt đối nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người hiến, trong khi vẫn phải duy trì chất lượng mảnh ghép tốt nhất cho người nhận”, PGS.TS.BS Lê Văn Thành chia sẻ.

Theo PGS Thành, đây cũng là lý do phẫu thuật nội soi lấy gan phải từ người hiến sống mới chỉ được triển khai tại một số ít trung tâm ghép gan lớn. Kỹ thuật này đòi hỏi trình độ rất cao về kiểm soát mạch máu, xử lý đường mật và khả năng ứng phó linh hoạt với các biến chứng ngay trong mổ. “Chỉ riêng việc cắt gan qua nội soi, trong khi vẫn phải bảo tồn tuyệt đối hệ thống mạch máu nuôi phần gan còn lại cho người hiến, đã là một thách thức rất lớn”, ông cho biết.

Tại hội nghị, đúc kết từ kinh nghiệm thực hiện hơn 400 ca ghép gan, PGS Thành đã trình bày chi tiết quá trình triển khai kỹ thuật này thông qua các video phẫu thuật thực tế tại Vinmec. Không chỉ mô tả quy trình chuẩn như đặt trocar, phẫu tích cuống gan, cắt nhu mô bằng dao siêu âm và CUSA hay chụp đường mật huỳnh quang bằng ICG, các video còn đi sâu vào giải pháp xử trí những tình huống khó và các biến chứng phức tạp trong mổ.

PGS.TS.BS Lê Văn Thành được mệnh danh là "bàn tay vàng" trong lĩnh vực Ngoại Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, người tiên phong đưa kỹ thuật ghép gan trở thành thường quy tại Việt Nam.

Đáng chú ý, PGS Thành dành nhiều thời gian phân tích các tình huống được xem là “ác mộng” đối với phẫu thuật viên ghép gan, như biến thể đường mật phức tạp hoặc rách tĩnh mạch cửa. Đây đều là những biến chứng có thể làm thay đổi toàn bộ chiến lược phẫu thuật chỉ trong tích tắc. Nếu biến thể đường mật không được nhận diện chính xác, người hiến sẽ đối mặt với nguy cơ rò mật hoặc tổn thương đường mật sau mổ; trong khi rách tĩnh mạch cửa có thể gây mất máu ồ ạt, đòi hỏi ê-kíp phải kiểm soát mạch máu cực nhanh để đảm bảo an toàn cho cả người hiến lẫn mảnh ghép.

Do đó, điểm cốt lõi của kỹ thuật không chỉ nằm ở việc hoàn thành ca mổ, mà chính là khả năng kiểm soát rủi ro trong mọi tình huống để bảo vệ người hiến. Vì vậy, một trong những nguyên tắc xuyên suốt được Vinmec đặt ra là: “An toàn của người hiến là ưu tiên hàng đầu”.

Trong những trường hợp giải phẫu bất thường, ê-kíp phẫu thuật sẵn sàng lựa chọn phương án khó hơn cho người nhận tạng nhằm giảm tối đa nguy cơ cho người hiến. “Đây cũng chính là ranh giới cho thấy sự khác biệt giữa việc thực hiện được kỹ thuật và thực sự làm chủ hoàn toàn kỹ thuật”, PGS Thành nhấn mạnh.

Nâng cao chuẩn mực ghép gan tại Việt Nam

Sau gần một thập kỷ triển khai, Vinmec đã thực hiện hơn 120 ca ghép và hiện là bệnh viện tư nhân duy nhất ở Việt Nam làm chủ hoàn toàn kỹ thuật ghép gan từ người hiến sống. Không chỉ gia tăng về số lượng, nhiều ca ghép tại Vinmec còn đạt độ phức tạp rất cao, điển hình như ghép gan cho trẻ mới 8 tháng tuổi hay bệnh nhi suy dinh dưỡng 1 tuổi nhưng chỉ nặng 5,3 kg.

Để đạt được kết quả này đồng thời đảm bảo an toàn tối đa cho người hiến, quy trình phẫu thuật nội soi lấy gan tại Vinmec được chuẩn hóa với nhiều nguyên tắc nghiêm ngặt. Ê-kíp phẫu thuật luôn chú trọng hạn chế can thiệp quá mức vào các mạch máu quan trọng của gan, kiểm soát chảy máu chặt chẽ trong suốt quá trình mổ và đặc biệt phải xác định chính xác cấu trúc đường mật trước khi cắt gan nhằm giảm thiểu nguy cơ biến chứng hậu phẫu.

Ê-kíp bác sĩ Vinmec trong một ca ghép gan.

PGS Lê Văn Thành cũng thông tin thêm, xu hướng mới của ngoại khoa ghép gan hiện đại không chỉ hướng tới thành công về mặt kỹ thuật, mà còn nhấn mạnh việc giảm tối đa sang chấn cho người hiến bằng các phương pháp ít xâm lấn.

Đây cũng là định hướng mà Vinmec theo đuổi và tự hào là một trong những đơn vị y tế tiên phong triển khai tại Việt Nam. Điều này được thể hiện thông qua việc liên tục đầu tư mạnh mẽ vào các công nghệ hỗ trợ phẫu thuật hiện đại như robot, trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng lập kế hoạch phẫu thuật 3D, nhằm nâng cao độ chính xác, cá thể hóa chiến lược điều trị và tối ưu hóa sự an toàn cho cả người bệnh lẫn người hiến tạng.

Trong bối cảnh nhu cầu ghép gan và điều trị bệnh lý gan mật ngày càng gia tăng, việc các trung tâm ngoại khoa lớn trong nước như Vinmec làm chủ những kỹ thuật phức tạp - vốn từng chỉ được thực hiện ở các cơ sở y tế hàng đầu châu Á - được xem là một tín hiệu tích cực, cho thấy y tế Việt Nam đang sẵn sàng chinh phục các chuẩn mực quốc tế.

Ngoài báo cáo nổi bật của PGS.TS.BS Lê Văn Thành, các chuyên gia Vinmec còn tham gia nhiều phiên báo cáo chuyên sâu khác tại hội nghị, phản ánh năng lực toàn diện trong lĩnh vực gan mật tụy và ghép tạng. Sự hiện diện ở nhiều nội dung chuyên môn cho thấy Vinmec không chỉ phát triển mạnh mẽ năng lực điều trị lâm sàng, mà còn từng bước tham gia sâu hơn vào các hoạt động học thuật, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại khoa gan mật tụy tại khu vực Đông Nam Á.

Tác giả: Lam Anh

Nguồn tin: doanhnghiephoinhap.vn