VinFast VF 7: SUV hạng C vượt tầm về trang bị và công năng, giá chỉ ngang phân khúc B

Giá tốt, vận hành “chất”, VF 7 là “kèo thơm” trong tầm giá

VinFast vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 4/2026 với 24.774 xe điện được bàn giao. Trong đó, VF 7 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những mẫu xe hot nhất phân khúc C-SUV khi đạt 1.148 xe bán ra. Lũy kế 4 tháng đầu năm, mẫu SUV điện của VinFast đã đạt doanh số 4.662 chiếc. Theo lý giải của giới quan sát, chi phí sở hữu “mềm” là một trong những yếu tố quan trọng giúp VF 7 duy trì sức hút trên thị trường.

Với mức giá niêm yết 789 triệu đồng (phiên bản Eco) và 889 triệu đồng (phiên bản Plus), VinFast VF 7 được đánh giá có sức cạnh tranh cao trong phân khúc C-SUV, đặc biệt khi đặt cạnh những đối thủ xe xăng như Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson. Tuy vậy, nhờ loạt ưu đãi “nhiều lớp” của VinFast cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ của Chính phủ dành cho xe điện, con số thực tế mà người dùng cần bỏ ra để sở hữu VF 7 chỉ từ 717 triệu đồng.

Cụ thể, trong tháng 5/2026, khách hàng mua VF 7 được hỗ trợ trực tiếp 6% giá trị xe thông qua chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Đặc biệt, người dùng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện còn được ưu đãi thêm 3%, áp dụng đến hết ngày 31/5.

Bên cạnh ưu đãi trực tiếp, VinFast còn tăng thêm sức cạnh tranh cho VF 7 bằng chính sách tài chính linh hoạt với gói mua xe trả góp 0 đồng vốn đối ứng. Khách hàng có thể lựa chọn phương án hỗ trợ lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu.

Đáng chú ý, lợi thế chi phí không khiến người dùng VF 7 phải đánh đổi trải nghiệm sản phẩm. Trái lại, mẫu C-SUV điện của VinFast được nhiều người dùng đánh giá cao nhờ thiết kế “có chất riêng”, mang đậm hơi thở thể thao và được tối ưu khí động học.

Anh Lê Thành Hưng, founder của một thương hiệu thời trang cao cấp, cho biết lý do anh lựa chọn VF 7 bởi đây là mẫu xe “có gu” và có chiều sâu trong thiết kế, giống như một bộ suit may đo cao cấp, không cần phô trương nhưng những người am hiểu sẽ nhận ra ngay giá trị bên trong.

Cũng theo anh Hưng, bên cạnh vẻ ngoài “chất”, VF 7 còn ghi điểm ở khả năng vận hành mạnh mẽ. Ở phiên bản Plus cao cấp nhất, mẫu SUV điện này được trang bị hai mô-tơ điện với tổng công suất lên tới 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

...

“Xe cho cảm giác tăng tốc rất ‘đã’, nhưng vẫn giữ được sự êm ái đặc trưng của xe điện. Điều tôi thích nhất là sự yên tĩnh và nhẹ nhàng khi di chuyển đường dài, không tiếng động cơ, không mùi xăng dầu và cảm giác ít mệt mỏi hơn so với xe xăng”, anh Hưng chia sẻ về “xế cưng” của mình.

“Càng đi càng lãi” với đặc quyền miễn phí sạc 3 năm

Vừa được “hời” khi mua xe, người mua xe điện VinFast nói chung và VF 7 nói riêng hiện còn được hưởng lợi trong quá trình sử dụng nhờ chính sách miễn phí sạc tới 10/2/2029, tối đa 10 lần/tháng. Đây được coi là khoản hỗ trợ thiết thực cho người dùng trong bối cảnh hàng loạt chi phí sinh hoạt leo thang.

Chuyên gia Trịnh Lê Hùng (kênh AutoDaily) nhận định, ngay cả với nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển thì số lượt sạc miễn phí này vẫn hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế. Ngoài ra, xe điện cũng giúp người dùng tiết kiệm thêm thời gian và công sức nhờ tần suất và chi phí bảo dưỡng thấp hơn xe động cơ đốt trong.

“Với xe điện VinFast, mức phí mỗi lần bảo dưỡng thường chỉ dao động từ vài trăm nghìn đồng tới hơn 1 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe động cơ đốt trong vốn thường tốn vài triệu đồng cho mỗi lần bảo dưỡng”, anh Hùng nói.

Bên cạnh đó, VinFast VF 7 còn được đánh giá cao nhờ chế độ hậu mãi vượt trội với chính sách bảo hành lên tới 10 năm hoặc 200.000 km cho xe (tùy điều kiện nào đến trước). Đây là mức bảo hành vượt trội so với mặt bằng chung của nhiều mẫu xe xăng cùng phân khúc. Cùng với đó, hệ thống hơn 400 xưởng dịch vụ và khoảng 150.000 cổng sạc phủ khắp toàn quốc cũng giúp người dùng thêm an tâm khi chuyển sang sử dụng xe điện trong dài hạn.

Từ giá mua, trang bị đến chi phí sử dụng, VF 7 đều cho thấy lợi thế rõ trong tầm tiền. Đây là cơ sở để mẫu C-SUV điện cá tính của VinFast tiếp tục trở thành một trong những mẫu xe “hot hit” nhất của phân khúc.

Tác giả: Lan Anh

Nguồn tin: doanhnghiephoinhap.vn