Nafoods Group đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Tĩnh

Tại hội nghị, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác với mục tiêu xuyên suốt là phát triển ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế, qua đó cải thiện đời sống người dân.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Thu Hải)



Chiến lược trọng tâm mà Nafoods đề xuất là xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất – chế biến – tiêu thụ đối với dứa và các loại cây ăn quả, nông sản chủ lực của địa phương. Cụ thể, UBND tỉnh và Nafoods sẽ đẩy mạnh hợp tác công – tư hướng tới việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất giống, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, nâng cao hiệu quả sử dụng, gia tăng giá trị nông sản thông qua áp dụng công nghệ và chế biến sâu. .

Phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn gắn với phát triển chuỗi liên kết

Nafoods đề xuất định hướng xây dựng vùng nguyên liệu dứa tập trung quy mô từ 3.000 đến 5.000 ha đến năm 2035, trong đó hình thành vùng lõi thâm canh từ 500 đến 1.000 ha đóng vai trò mô hình mẫu và trung tâm chuyển giao kỹ thuật. Việc phát triển vùng nguyên liệu sẽ gắn với tổ chức liên kết sản xuất thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân, đảm bảo đầu ra ổn định trên cơ sở hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

Bên cạnh vùng chuyên canh dứa, diện tích sản xuất rau, củ, quả chất lượng cao sẽ được quy hoạch tập trung tại các khu vực bãi bồi ven sông, phục vụ cả xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.

Đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu giống và Tổ hợp sản xuất – chế biến hiện đại

Với tầm nhìn chung là xây dựng chuỗi liên kết vùng nguyên liệu từ đó hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Nafoods đề xuất sẽ đầu tư xây dựng Trung tâm giống công nghệ cao quy mô khoảng 20 ha, tập trung bảo tồn nguồn gen và sản xuất giống cây chất lượng cao. Các đối tượng ưu tiên bao gồm dứa MD2, các cây ăn quả có múi đặc sản như bưởi Phúc Trạch, cam bù, cam chanh, quýt khốp, cùng cây lâm nghiệp, dược liệu và các loại cây phù hợp với điều kiện tự nhiên của Hà Tĩnh. Trung tâm sẽ cung ứng các dịch vụ đầu vào, hỗ trợ nông dân chuyển đổi canh tác theo hướng đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu.

Nafoods sẽ nghiên cứu và đầu tư Tổ hợp chế biến nông sản hiện đại, chế biến sâu dứa và các sản phẩm nông nghiệp khác, tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân bón hữu cơ và năng lượng sinh khối.

...

Hai dự án công nghệ cao trên sẽ đóng vai trò là hạt nhân của vùng nguyên liệu rau củ quả tại Hà Tĩnh, góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

Hợp tác đa lĩnh vực bổ trợ hệ sinh thái nông nghiệp

UBND tỉnh Hà Tĩnh và Nafoods cũng ghi nhận các dự án phát triển nhà ở cho người lao động, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao và nghiên cứu các mô hình du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm nông nghiệp.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc Nafoods Group chia sẻ: “Với tôi và Nafoods, mỗi địa phương Tập đoàn hiện diện đều được xem như quê hương, trong đó Hà Tĩnh là một trong những nơi mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Tại Hà Tĩnh, chúng tôi nhận thấy tiềm năng lớn trong phát triển cây dứa và các loại cây ăn quả, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy kinh tế địa phương. Nafoods cam kết triển khai các dự án đã đề xuất với tầm nhìn dài hạn, đầu tư nghiêm túc, gắn kết lợi ích doanh nghiệp sự phát triển bền vững của người dân và địa phương.”

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, Hà Tĩnh có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển nông nghiệp. Tỉnh kỳ vọng việc hợp tác với Nafoods sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đánh giá cao năng lực của Nafoods Group trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu nông sản. Với hệ thống nhà máy hiện đại, mạng lưới thị trường rộng lớn và kinh nghiệm tổ chức sản xuất theo chuỗi, Nafoods Group có nhiều điều kiện thuận lợi để đồng hành cùng địa phương trong việc thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Hà Tĩnh luôn ủng hộ, tạo điều kiện tối đa để Nafoods Group hợp tác đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, mang lại hiệu quả cho cả địa phương và doanh nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp hiện đại và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh và Nafoods Group.

Nafoods Group là tập đoàn nông nghiệp hàng đầu Việt Nam với hơn 30 năm tiên phong phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp số hóa, xanh và bền vững. Với sứ mệnh cung cấp cho thế giới các sản phẩm nông nghiệp tự nhiên, an toàn và đem lại cuộc sống tốt đẹp cho mọi người, đặc biệt là cho người nông dân. Nafoods luôn chú trọng đầu tư công nghệ, phát triển vùng nguyên liệu ứng dụng công nghệ số hóa, hỗ trợ nông dân và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Tập đoàn đã xây dựng thành công chuỗi giá trị khép kín từ giống cây trồng, canh tác đến chế biến sâu và xuất khẩu sản phẩm nông sản tự nhiên hướng đến mục tiêu đưa nông sản Việt ra thị trường quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị và tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu.

Tác giả: Thu Hải

