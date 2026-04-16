Hà Tĩnh: Chỉ định nhà thầu xây nhà ở xã hội tại phường Thành Sen

Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu 01.12/XL Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh - giai đoạn II (nay là phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, Liên danh Công ty CP Xây dựng Tân Hải Sơn - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Linh - Công ty CP Phát triển Đô thị và Đầu tư Xây dựng Công nghệ mới Hà Nội - Công ty CP Đầu tư thương mại và Xây dựng Đại Nam - Công ty CP Thương mại công nghệ và Thiết bị an toàn Tứ Linh được chỉ định thầu rút gọn với giá 502,449 tỷ đồng (giá gói thầu 512,749 tỷ đồng). Công trình có thời gian thi công 20 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Chủ đầu tư thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội thuộc Dự án từ 21/4 đến 21/5/2026.

Tác giả: Minh Khuê

Nguồn tin: baodauthau.vn

  Từ khóa: Chỉ định nhà thầu , Hà Tĩnh 24h , nhà ở xã hội , Hà Tĩnh

