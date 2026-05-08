Nhiều uẩn khúc cần làm rõ trong vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, thế chấp, tín dụng

Liên quan vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng, huỷ cập nhập bổ sung giữa ông Phạm Quốc Vĩnh (sinh năm 1972, địa chỉ số 147 Độc Lập, phường Phú Thọ Hoà, TP. Hồ Chí Minh) và bà Trần Lan Anh (sinh năm 1979, địa chỉ số 54 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sân Nhì, TP. Hồ Chí Minh), ngày 26/9, ngày 27/9 và ngày 27/11/2025, Toà án nhân dân khu vực 9 - TP. Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm vụ án.

Theo đó, Toà án quyết định không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Phạm Quốc Vĩnh về việc: Tuyên bố hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữ ông Phạm Quốc Vĩnh và bà Trần Thị Thuỷ với bà Trần Lan Anh được Phòng Công chứng số 04 TP. Hồ Chí Minh công chứng số 011586 ngày 15/6/2020 là vô hiệu; Huỷ cập nhật tên chủ sở hữu ngày 09/7/2020 trên trang 4 của Giấy chứng nhận số CH04180 cấp ngày 17/2/2017; Tuyên bố Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số 202120073/BĐ-SCB-CNCL giữa Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn với bà Trần Lan Anh ký ngày 31/7/2020 được Văn phòng công chứng Hoàng Xuân Hoa công chứng số 05846 ngày 31/7/2020 là vô hiệu; Buộc Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn trả lại cho ông Phạm Quốc Vĩnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 980246 do UBND quận Tân Phú cấp ngày 17/02/2017; Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CH 04180; Buộc bà Trần Lan Anh phải thanh toán chi phí tố tụng về thẩm định giá là 35.000.000 đồng.

Cùng với đó, Toà án chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố của bị đơn bà Trần Lan Anh về việc: Công nhận Hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ký ngày 15/6/2020 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ký ngày 16/7/2020 giữa ông Phạm Quốc Vĩnh, bà Trần Thị Thủy với bà Trần Lan Anh có hiệu lực pháp luật; Buộc ông Phạm Quốc Vĩnh; bà Trần Thị Thủy; em Phạm Vĩnh Nghi; em Phạm Vĩnh Phương Trang (em Trang sinh năm 2009 do ông Vĩnh, bà Thủy là người đại diện theo pháp luật); bà Nguyễn Thị Thảo; bà Phạm Thị Xuân Thu; ông Phạm Quốc Vĩnh; bà Nguyễn Thanh Hậu; em Phạm Vĩnh Khang; em Phạm Vĩnh Khang An phải bàn giao nhà đất tại 147 Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, TP. Hồ Chí Minh cho bà Trần Lan Anh ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Toà án cũng chấp nhận toàn bộ yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn về việc: Công nhận Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số 202120073/BĐ-SCB-CNCL giữa Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn với bà Trần Lan Anh ký ngày 31/7/2020 được Văn phòng công chứng Hoàng Xuân Hoan công chứng số 05846 ngày 31/7/2020 có hiệu lực pháp luật.

Toà án buộc bà Trần Lan Anh có trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn theo Thỏa thuận cho vay trung dài hạn số: 202120072/TD-SCB-CNCL ký ngày 31/7/2020 và Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ số: 001/202120072/TD-SCB-CNCL ký ngày 03/8/2020. Cụ thể, nợ gốc: 7.073.540.354 đồng; lãi trong hạn: 27.625.667 đồng; lãi quá hạn: 2.131.823.876 đồng; lãi chậm trả lãi: 459.691.669 đồng; tổng cộng: 9.692.681.566 đồng, nợ lãi này tính đến ngày 26/11/2025.

Từ ngày 27/11/2025, bà Trần Lan Anh tiếp tục chịu lãi suất theo Thỏa thuận cho vay trung dài hạn số 202120072/TD-SCB-CNCL ký ngày 31/7/2020 và Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ số 001/202120072/TD-SCB-CNCL ký ngày 03/8/2020 cho đến khi thi hành xong các khoản nợ.

Sau khi bà Trần Lan Anh thanh toán hết các khoản nợ cho Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, thì Ngân hàng phải trả lại cho bà Trần Lan Anh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 980246 do UBND quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/02/2017; Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CH 04180, cập nhật bổ sung tên bà Trần Lan Anh ngày 09/7/2020.

Trong trường hợp đến ngày Bản án có hiệu thi hành mà Trần Lan Anh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ thì bà Lan Anh phải bàn giao tài sản là nhà đất tại địa chỉ 147 Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, TP. Hồ Chí Minh theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số 202120073/BĐ-SCB-CNCL giữa Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn với bà Trần Lan Anh ký ngày 31/7/2020 được Văn phòng công chứng Hoàng Xuân Hoa công chứng số 05846 ngày 31/7/2020. Tài sản được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Tân Phú ngày 31/7/2020 để Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền phát mãi tài sản thế chấp nêu trên để thu hồi nợ.

Trường hợp sau khi phát mãi tài sản bảo đảm không đủ để thanh toán các khoản nợ nêu trên thì Trần Lan Anh phải có nghĩa vụ trả tiếp cho đến khi thanh toán hết nợ.

Cũng theo Quyết định của Toà án, án phí dân sự sơ thẩm: 600.000 đồng, trong đó số tiền 300.000 đồng đối với yêu cầu tuyên vô hiệu Hợp đồng mua bán nhà và số tiền 300.000 đồng đối với yêu cầu tuyên vô hiệu hợp đồng thế chấp, ông Phạm Quốc Vinh chịu. Hoàn lại cho ông Phạm Quốc Vinh số tiền 300.000 đồng theo Biên lai thu số 0035045 ngày 23/02/2023 và số tiền 300.000 đồng theo Biên lai thu số 35721 ngày 07/6/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú nay là Phòng thi hành án Dân sự Khu vực 9 - TP. Hồ Chí Minh.

Hoàn lại cho bà Trần Lan Anh số tiền 300.000 đồng theo Biên lai thu tiền số 0035938 ngày 15/7/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú nay là Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 9 - TP. Hồ Chí Minh. Hoàn lại cho Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn số tiền 300.000 đồng theo Biên lai nộp tạm ứng án phí số 0078755 ngày 18/6/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú nay là Phòng thi hành án dân sự Khu vực 9 - TP. Hồ Chí Minh.

Hoàn lại cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn số tiền 58.788.400 đồng theo Biên lai nộp tạm ứng án phí số 0031176 ngày 27/10/2025 của Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh. Bà Trần Lan Anh phải chịu án phí là 117.692.682 đồng.

Toà án yêu cầu ông Phạm Quốc Vinh, bà Trần Thị Thủy, bà Trần Lan Anh có trách nhiệm đến cơ quan thuế có thẩm quyền để kê khai lại đúng giá trị mua bán đối với nhà đất nêu trên để nộp thuế, lệ phí, phí (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến Bản án 2897/2025/DS-ST, Luật sư Nguyễn Thị Thúy Kiều, Giám đốc Công ty TNHH Luật Bắc Nam cho hay, hợp đồng chuyển nhượng nhà đất công chứng giữa vợ chồng ông Phạm Quốc Vĩnh và bà Trần Thị Thuỷ là giao dịch mua bán nhà đất được thực hiện đúng quy định pháp luật: Ký hợp đồng tại Phòng công chứng nhà nước; tiền thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng; bên bán trực tiếp nhận 17,2 tỉ đồng trong tài khoản; nhà đất đã sang tên hoàn tất.

Cả Văn phòng công chứng, Chi Cục thuế quận, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đều có văn bản xác nhận hồ sơ, thủ tục thực hiện đúng quy định pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã có công văn trả lời Tòa án, xác định không có căn cứ cho rằng bà Trần Lan Anh liên quan đến các vụ việc bị tố cáo.

“Rõ ràng ở đấy có nhiều bất cập, người nhận tiền 17,2 tỉ đồng nhiều năm lại cho rằng “không nhận tiền”, còn người mua nhà thì đứng trước nguy cơ mất tài sản, gánh nợ ngân hàng hàng chục tỉ đồng, lãi chồng lãi suốt nhiều năm nhưng không được sử dụng chính căn nhà mình đã mua bán hợp pháp. Chúng ta cần phải có hành lang pháp lý để bảo vệ những hợp đồng mua bán đã công chứng hợp pháp, đã chuyển khoản tiền mua bán qua ngân hàng rõ ràng, có xác nhận của cơ quan chức năng theo đúng trình tự, thủ tục, qua một thời gian dài để người mua nhà không bị vu oan và đối mặt nguy cơ mất tài sản, mất sự an toàn pháp lý trong giao dịch dân sự, gây bất ổn xã hội”, Luật sư Thúy Kiều nói.

Tác giả: Sa Hà

Nguồn tin: lsvn.vn