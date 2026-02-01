Nafoods chung tay lan tỏa “Xuân ấm nghĩa tình” tại Đức Thọ

Nafoods Group phối hợp với chính quyền địa phương trao 100 suất quà tại chương trình.

Bên cạnh ý nghĩa của trách nhiệm với cộng đồng, chương trình còn mang dấu ấn của một hành trình trở về đầy cảm xúc – nơi gắn bó với tuổi thơ và những ký ức sâu đậm của Nhà sáng lập, Tổng Giám đốc Nafoods Group, ông Nguyễn Mạnh Hùng..

Dù đang từng bước đổi thay, Đức Thọ vẫn còn không ít khó khăn, với 167 hộ nghèo, 150 hộ cận nghèo và khoảng 1.000 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên toàn xã. Riêng năm 2025, liên tiếp nhiều cơn bão lớn đã đổ bộ, để lại những tổn thất nặng nề về nhà cửa, sản xuất và đời sống cho địa phương. Trong bối cảnh ấy, sự sẻ chia đúng thời điểm, trước thềm năm mới Bính Ngọ, mang theo ý nghĩa không chỉ là vật chất mà còn là niềm tin và hy vọng cho một năm mới an lành hơn đối với bà con Đức Thọ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Nhà sáng lập,Tổng giám đốc Nafoods Group – phát biểu chia sẻ tại chương trình.

Chương trình “Ân tình sông La – Xuân ấm nghĩa tình” là một phần trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng và phát triển bền vững mà Nafoods kiên trì triển khai trong dài hạn tại nhiều địa phương. Với Nafoods, hoạt động kinh doanh cũng là hành trình lan tỏa giá trị nhân văn, đồng hành cùng những vùng đất đã góp phần hình thành nên bản sắc của doanh nghiệp. Tại chương trình này, Nafoods đã gửi đến bà con 100 suất quà tổng giá trị 90.000.000 đồng; bao gồm tiền mặt, các nhu yếu phẩm phục vụ Tết và các sản phẩm đặc trưng của Nafoods.

... Đồng chí Trần Hoài Đức – Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Đức Thọ - đại diện chính quyền địa phương phát biểu cảm ơn.

Đại diện chính quyền xã Đức Thọ chia sẻ tại chương trình: “Sự hiện diện và đồng hành của Nafoods trong thời điểm này có ý nghĩa rất lớn đối với người dân địa phương. Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực sau một năm nhiều khó khăn, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội và tình cảm gắn bó sâu sắc của doanh nghiệp với quê hương.”

Mỗi suất quà được trao đi là một lời chúc Tết sớm, một cái nắm tay ấm áp và một sự nhắc nhớ rằng bà con không đơn độc trên hành trình vượt qua khó khăn. Đằng sau đó là tâm nguyện của một người con xa quê luôn hướng về dòng sông La, về làng xóm thân thương, và mong muốn đóng góp cho sự đổi thay tích cực của quê hương.

Bà con hộ nghèo tại xã Đức Thọ phấn khởi nhận những phần quà ý nghĩa phục vụ từ chương trình “Ân tình sông La – Xuân ấm nghĩa tình”



“Ân tình sông La – Xuân ấm nghĩa tình” khép lại bằng những ánh mắt rạng ngời và nụ cười lan tỏa. Đó cũng chính là giá trị mà Nafoods theo đuổi: phát triển bền vững từ gốc rễ yêu thương, để mỗi bước tiến của doanh nghiệp luôn song hành cùng sự ấm no của cộng đồng.

Tác giả: Thu Hải

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn