Facebook theo dõi chuột, bàn phím của nhân viên

Meta dùng chính hành động thường ngày của nhân viên để huấn luyện mô hình AI. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, toàn bộ dữ liệu được Meta thu thập từ nhân viên sẽ được dùng để huấn luyện các mô hình AI của công ty.

Phần mềm được đặt tên Sáng kiến Khả năng Mô hình, hoạt động trên các ứng dụng và trang web liên quan đến công việc. Mục đích là giúp AI học cách con người tương tác với máy tính trong những thao tác khó khăn, chẳng hạn như chọn mục từ menu thả xuống hay dùng phím tắt.

"Đây là nơi tất cả nhân viên Meta có thể giúp mô hình AI nội bộ trở nên tốt hơn chỉ đơn giản bằng cách thực hiện công việc hàng ngày của họ", trích dẫn từ bản ghi nhớ nội bộ.

Andrew Bosworth, Giám đốc công nghệ Meta thông báo với nhân viên trong một văn bản riêng rằng công ty sẽ tăng cường thu thập dữ liệu nội bộ như một phần của chương trình mang tên Agent Transformation Accelerator.

"Tầm nhìn mà chúng ta đang hướng tới là một môi trường, trong đó các tác nhân AI chủ yếu thực hiện công việc và vai trò hướng dẫn, đánh giá cũng như giúp nhân viên cải thiện hiệu suất", Bosworth cho biết. Ông nói thêm mục tiêu là để tác nhân AI tự động nhận ra các điểm cần can thiệp để cải thiện trong lần sau.

Người phát ngôn Andy Stone xác nhận dữ liệu từ phần mềm theo dõi sẽ nằm trong số các dữ liệu đầu vào huấn luyện mô hình. Stone cho biết dữ liệu thu thập sẽ không được dùng để đánh giá hiệu suất nhân viên và đã có các biện pháp bảo vệ cho nội dung nhạy cảm.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Meta đang tái cơ cấu mạnh lực lượng lao động xung quanh AI. Công ty thành lập nhóm Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng nhằm dùng AI để tự động hóa phần lớn việc xây dựng, thử nghiệm và triển khai sản phẩm. Meta cũng đang xóa bỏ ranh giới giữa một số chức danh công việc và thay bằng vị trí mới có tên "Người xây dựng AI".

Việc Meta thu thập dữ liệu nhân viên có thể đối mặt với rủi ro pháp lý. Ảnh: Bloomberg.

Song song đó, công ty lên kế hoạch sa thải 10% lực lượng lao động toàn cầu từ ngày 20/5 và đang cân nhắc các đợt cắt giảm lớn hơn vào cuối năm.

Việc thu thập dữ liệu thao tác nhân viên ở quy mô này đang làm dấy lên lo ngại pháp lý. Tại Mỹ, luật liên bang không nghiêm cấm việc giám sát nhân viên.

"Ở cấp liên bang, không có giới hạn nào đối với việc giám sát người lao động", Ifeoma Ajunwa, Giáo sư luật tại Đại học Yale cho biết. Bà nhận định việc ghi lại thao tác bàn phím đẩy mức độ giám sát lên một tầm mà trước đây chỉ tài xế giao hàng và lao động tự do mới phải chịu.

Ở châu Âu, khung pháp lý cho hành động này khác nhiều so với Mỹ. Tại Italy, việc dùng công cụ điện tử để giám sát và theo dõi năng suất nhân viên là bất hợp pháp. Tại Đức, tòa án chỉ cho phép triển khai phần mềm ghi thao tác bàn phím trong các trường hợp ngoại lệ như khi có nghi ngờ về tội nghiêm trọng. Ngoài ra, Valerio De Stefano, Giáo sư luật tại Đại học York, cho rằng hành vi này có thể vi phạm Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của châu Âu.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: znews.vn