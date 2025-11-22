MIPEC: Đầu tư khu đô thị 2.000 tỷ đồng ven sông Cày Hà Tĩnh

Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung (nay phường Trần Phú) và thị trấn Thạch Hà (nay xã Thạch Hà) được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 10/2022, với tổng diện tích sử dụng khoảng 297.921 m² và tổng mức đầu tư gần 1.958 tỷ đồng. Dự án có vị trí chiến lược, là cửa ngõ kết nối trung tâm TP Hà Tĩnh với các khu vực mở rộng về phía Nam.

Toàn cảnh khu vực dự án Khu đô thị Thạch Trung – Thạch Hà đang san lấp mặt bằng, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật.



Đầu năm 2023, Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Tĩnh công bố danh mục dự án mời gọi nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện. Quá trình lựa chọn nhà đầu tư có sự tham gia của nhiều đơn vị, trong đó MIPEC đã vượt qua liên danh Công ty cổ phần BĐS Âu Lạc Nghệ An – Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và xây dựng 389 để trở thành chủ đầu tư chính thức. Đến cuối tháng 5/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh chính thức ban hành quyết định chấp thuận MIPEC làm nhà đầu tư dự án.

Giao lộ tiếp giáp Quốc lộ 1 và đê Đồng Môn, cửa ngõ kết nối dự án với trung tâm Hà Tĩnh.



Theo các tài liệu công khai, nguồn vốn tự có MIPEC bố trí cho dự án khoảng 300 tỷ đồng, phần còn lại là vốn huy động. Hiện tại, MIPEC đã thực hiện giải phóng mặt bằng, san lấp và triển khai hạ tầng cơ bản.

Được biết, Công ty CP Hóa dầu Quân đội (MIPEC) được thành lập năm 2003, với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, bởi ba cổ đông sáng lập: Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) và Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân.

Đến năm 2015, vốn điều lệ MIPEC đã tăng lên 1.000 tỷ đồng, tổng tài sản ghi nhận khoảng 7,4 nghìn tỷ đồng. MIPEC hoạt động đa ngành, gồm kinh doanh xăng dầu, mỡ nhờn, kho bãi – logistics, thương mại dịch vụ và bất động sản.

Quy hoạch tổng thể dự án Khu đô thị Thạch Trung – Thạch Hà với các phân khu nhà ở thương mại, nhà xã hội và khu thương mại – dịch vụ.



Trong lĩnh vực bất động sản, MIPEC hoạt động qua đơn vị thành viên Mipec Land, tham gia phát triển nhiều dự án lớn tại Hà Nội, Nghệ An, Khánh Hòa. Một số dự án tiêu biểu gồm: Mipec Riverside (Hà Nội), Mipec Tower (Đống Đa, Hà Nội), Mipec Palace (trung tâm tiệc cưới, Hà Nội) và tổ hợp khách sạn – căn hộ Citadines Bayfront Nha Trang. Ban lãnh đạo hiện tại của MIPEC là ông Dư Cao Sơn – Tổng Giám đốc, đồng thời là thành viên HĐQT một số công ty trong hệ sinh thái.

Với quy mô gần 30 ha và thời hạn sử dụng đất dự án là 50 năm, dự án Khu đô thị Thạch Trung – Thạch Hà được kỳ vọng bổ sung nguồn cung nhà ở thương mại, biệt thự, nhà xã hội và không gian dịch vụ – thương mại, tạo điểm nhấn đô thị phía Nam TP. Hà Tĩnh. Dự án cũng đóng vai trò kết nối các trục hạ tầng quan trọng như Quốc lộ 1, sông Cày và các khu dân cư hiện hữu.

