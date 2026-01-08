Văn Hậu, Quang Hải đồng hành với Cúp vô địch các CLB Đông Nam Á

Văn Hậu, Quang Hải sẽ đồng hành cùng Cúp vô địch các CLB Đông Nam Á tại Hà Nội - Ảnh: AFF

11h ngày 10-1 tại Hà Nội, cúp vô địch của Giải các CLB Đông Nam Á (Shopee Cup) sẽ được đưa đến AEON Mall Long Biên đồng hành cùng các hoạt động bóng đá dành cho người hâm mộ Việt Nam.

Tới 15h45 cùng ngày, các cầu thủ Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu (CLB Công An Hà Nội), Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Tuấn Anh (CLB Nam Định) sẽ góp mặt và giao lưu cùng người hâm mộ. Sự kiện mở cửa tự do.

CLB Công An Hà Nội và Nam Định đang thi đấu ở Giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025 - 2026. Công An Hà Nội dưới sự dẫn dắt của HLV Alexandre Polking đang có 4 điểm sau 3 trận, đứng thứ 4 bảng A. Nam Định dẫn đầu bảng B sau 3 trận thắng tuyệt đối.

Quang Hải, Văn Hậu, Văn Toàn và Tuấn Anh đều là những ngôi sao hàng đầu của 2 CLB này. Văn Hậu và Văn Toàn mới trải qua giai đoạn điều trị chấn thương, hứa hẹn trở lại thi đấu trong chặng đường sắp tới của giải.

Chiếc cúp Shopee Cup - được chế tác thủ công bởi hãng kim hoàn danh tiếng thế giới Thomas Lyte - sẽ được trưng bày xuyên suốt cả ngày 10-1 tại khu vực sân trung tâm, tầng 1 AEON Mall Long Biên, mang đến cho người hâm mộ cơ hội hiếm có để chiêm ngưỡng và chụp hình cùng chiếc cúp danh giá, biểu tượng sẽ được nâng cao bởi nhà vô địch khi mùa giải khép lại vào tháng 5.

Sau điểm dừng tại Hà Nội, chuyến du hành cúp sẽ tiếp tục đến Thái Lan và Malaysia.

