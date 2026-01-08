Y tá Nhật Bản làm dâu Việt Nam, choáng ngợp với đám cưới 100 mâm cỗ

Đám cưới ấm cúng của Dương và Saika tại Nhật Bản

Tháng 11/2025, sau 3 năm hẹn hò, Hoàng Khánh Dương (sinh năm 1994, Thái Bình) và Obama Saika (sinh năm 1993, quốc tịch Nhật Bản) tổ chức đám cưới tại đất nước mặt trời mọc. Buổi lễ diễn ra khá giản dị và ấm cúng, chỉ có những người thân thiết nhất với cô dâu, chú rể tham dự.

Tới tháng 12, cặp đôi cử hành hôn lễ tại Việt Nam. Tiệc cưới được tổ chức quy mô, trang trọng với sự góp mặt của đông đảo họ hàng, bạn bè chú rể với 100 mâm cỗ, ước tính 1.000 khách, khiến Saika không khỏi kinh ngạc.

“Vợ tôi không nghĩ đám cưới lại đông đúc và náo nhiệt đến vậy. Cô ấy cảm nhận được sự gắn kết và tình cảm gia đình rất đặc trưng của văn hóa Việt", Khánh Dương kể với Tri Thức - Znews.

“Cưa đổ” nữ y tá bằng bức thư tay

Khánh Dương và Obama Saika quen nhau tại một bệnh viện ở Nhật Bản. Thời điểm đó, Dương là thực tập sinh ngành điều dưỡng, đến nộp hồ sơ xin việc. Trong lúc lướt qua nhau ở hành lang, chàng trai Việt vì lúng túng đã làm rơi tập tài liệu. Thấy vậy, Saika cúi xuống giúp anh nhặt đồ và nhẹ nhàng nhắc: “Cẩn thận hơn nhé”.

Một tháng sau, Dương nhận được thông báo trúng tuyển. Trùng hợp, người trực tiếp hướng dẫn và quản lý anh trong công việc chính là Saika. Từ khoảnh khắc đó, anh có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với người con gái khiến mình rung động.

Ngày ngày, Dương kiên trì theo Saika học cách đọc đơn, phát thuốc và chăm sóc bệnh nhân. Dù dần nảy sinh tình cảm, anh không dám thổ lộ vì rào cản ngôn ngữ và nỗi lo khác biệt văn hóa.

Mỗi khi Saika tăng ca, Dương đều chủ động ở lại phụ giúp sổ sách. Những chai nước, hộp cơm mua vội nhưng đều đặn theo thời gian khiến nữ y tá dần cảm động. Về phía Dương, anh cũng quyết tâm phải hành động.

Tấm chân tình của Dương đã khiến Saika cảm động. Cả hai đến với nhau, vượt qua rào cản văn hóa.

Đầu năm 2023, sau hơn 2 năm làm đồng nghiệp, Dương viết một bức thư tay để thú nhận tình cảm với Saika. Trong thư, anh nhắn nhủ: “Nếu em cũng có cảm tình với tôi, hãy viết thư lại nhé”.

Phải mất 2 ngày, Dương mới đủ can đảm trao tận tay Saika. Tối hôm đó, khi về nhà đọc thư, cô rất xúc động. Saika chia sẻ cô từng trải qua vài mối quan hệ nhưng chưa bao giờ nhận được những dòng chữ viết tay chân thành và nhiều cảm xúc đến vậy.

Dù rung động, Saika vẫn muốn có thêm thời gian suy nghĩ. Một ngày, rồi 2 ngày trôi qua không có hồi âm, Dương chờ đợi trong thấp thỏm. Đến ngày thứ 3, Saika nhắn tin: “Mình cũng ấn tượng với Dương. Chúng mình cho nhau thời gian tìm hiểu nhé”, kèm theo số điện thoại và tài khoản mạng xã hội.

Tối hôm đó, trên đường tan ca, hai người nắm tay nhau lần đầu tiên, chính thức mở ra mối quan hệ bắt đầu từ một bức thư tay giữa bệnh viện nơi đất nước mặt trời mọc.

Cái kết viên mãn

Để xây dựng tương lai chung, Khánh Dương đã nỗ lực không ngừng trong những năm qua. Ngoài công việc chính, anh đi làm thêm ngoài giờ, học và lấy chứng chỉ tiếng Nhật, chứng chỉ chăm sóc người cao tuổi cùng bằng lái ôtô. Với anh, đó không chỉ là sự chuẩn bị cho sự nghiệp mà còn là cách để vợ yên tâm hơn về cuộc sống lâu dài tại Nhật Bản.

Cuối năm 2024, sau thời gian tích lũy, cặp đôi mua được căn nhà riêng, cột mốc quan trọng đánh dấu sự ổn định trước khi bước vào hôn nhân. Thời điểm này, Saika cũng chính thức công khai mối quan hệ với gia đình và đồng nghiệp.

“Bố mẹ Saika rất hài lòng khi biết dù là thực tập sinh ngoại quốc, tôi đã nỗ lực và nghiêm túc như thế nào để gây dựng cuộc sống tại Nhật”, Dương chia sẻ. Anh cho biết sự tính toán và thận trọng của Saika giúp anh có tâm thế vững vàng hơn khi ra mắt gia đình nhà gái.

Đám cưới tại Việt Nam được tổ chức với 100 mâm cỗ khiến cô dâu Nhật Bản bất ngờ.

Đầu năm 2025, cặp đôi cùng về Việt Nam thăm gia đình Dương tại Thái Bình. Mẹ Dương không giấu được sự bất ngờ khi thấy con dâu tương lai là người Nhật nhưng xắn tay vào bếp, phụ giúp mọi việc trong nhà. Saika luôn cố gắng nói tiếng Việt để giao tiếp với gia đình.

Trong thời gian gần một tháng ở quê chồng, Saika còn hỗ trợ bà con trong xóm tiêm, truyền thuốc theo chỉ định của bác sĩ, nhờ kinh nghiệm nhiều năm làm y tá. Hình ảnh cô gái Nhật hòa nhập nhanh chóng với cuộc sống làng quê Việt để lại nhiều thiện cảm với người dân địa phương.

Đến khi cặp đôi tổ chức lễ cưới, nhiều đồng nghiệp trong bệnh viện mới bất ngờ biết Saika và Dương đã âm thầm hẹn hò gần 3 năm. Hai lễ cưới mang hai sắc thái khác nhau, phản ánh rõ nét sự khác biệt văn hóa nhưng cũng cho thấy sự dung hòa của đôi vợ chồng trẻ.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng tiếp tục sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Saika có lịch làm việc bận rộn, mỗi tuần chỉ có vài ngày nghỉ. Những ngày đó, Dương thường tranh thủ về sớm nấu cơm, chờ vợ tan ca. Đáp lại, Saika dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và cơm trưa mang theo cho cả hai.

Vào những ngày nghỉ, hai vợ chồng thường tìm đến các quán ăn Việt tại Nhật để mua nguyên liệu. Dương vào bếp nấu những món quê hương cho vợ. Theo anh, Saika hiện có thể ăn được nhiều món Việt mà không phải người Nhật nào cũng quen, từ các món chè truyền thống đến những món đặc trưng của ẩm thực Việt.

Cả hai đặt mục tiêu cuối năm sau sẽ đón con đầu lòng và xa hơn là mở một viện dưỡng lão quy mô nhỏ tại Nhật Bản, nơi họ có thể kết hợp chuyên môn, kinh nghiệm và mong muốn đóng góp cho xã hội.

Dù sống xa Việt Nam, Saika vẫn dành nhiều tình cảm cho gia đình chồng. Cô mong muốn mỗi năm được cùng chồng về Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán để thăm bố mẹ, phụ giúp dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đón năm mới. Saika cũng đang học tiếng Việt với mong muốn có thể trò chuyện trực tiếp với bố mẹ chồng trong tương lai.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn