Công bố quy hoạch chi tiết dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú

Bảng công bố quy hoạch chi tiết dự án xây dựng nhà ở xã hội tại phường Trần Phú. Ảnh: Ngọc Trâm

Công bố đồ án quy hoạch, quy mô gần 6ha

Tham dự hội nghị có Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Quốc Hà; Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh Ngô Hoàng Nguyên – đại diện chủ đầu tư; cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Trần Phú và đông đảo cán bộ, Nhân dân tổ dân phố Đoài Thịnh.

Tại hội nghị, UBND phường Trần Phú đã công bố các quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch dự án nhà ở xã hội.

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án được triển khai tại tổ dân phố Đoài Thịnh, phường Trần Phú với tổng diện tích 59.825,6m², tổng diện tích xây dựng 17.876m². Dự án gồm 5 tòa nhà nhà ở xã hội cao 15 tầng và 1 tòa nhà thương mại cao 15 tầng nổi, 2 tầng hầm; quy mô dân số dự kiến khoảng 6.010 người.

Toàn cảnh hội nghị công bố quy hoạch chi tiết dự án. Ảnh: Ngọc Trâm

Dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú được triển khai không chỉ tạo lập không gian cư trú mà còn hướng tới hình thành một cộng đồng đô thị mới, trong đó các yếu tố về giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian công cộng, cây xanh và dịch vụ thiết yếu được đầu tư đồng bộ. Đây được xem là nền tảng quyết định chất lượng sống lâu dài của người dân.

Nhà ở xã hội gắn với mục tiêu an sinh và chỉnh trang đô thị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ, việc công bố quy hoạch chi tiết dự án nhà ở xã hội không chỉ là yêu cầu theo quy định pháp luật mà còn có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội và chỉnh trang đô thị.

... Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh Nguyễn Quốc Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Trâm

“Nhà ở xã hội là chính sách an sinh mang tính chiến lược, không đơn thuần là xây dựng công trình để ở, mà nhằm tạo lập môi trường sống ổn định, bền vững cho người dân. Do đó, giá trị của quy hoạch không nằm trên bản vẽ mà ở việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, nhất quán trong suốt quá trình triển khai”, ông Hà nhấn mạnh.

Phát triển nhà ở xã hội là một chính sách an sinh xã hội mang tính chiến lược, không đơn thuần là xây dựng công trình để ở, mà là điều kiện tiên quyết để người dân yên tâm an cư, lập nghiệp, gắn bó lâu dài với địa phương và đóng góp cho sự phát triển chung. Trong bối cảnh đô thị trung tâm của tỉnh Hà Tĩnh đang phát triển nhanh, việc triển khai các dự án nhà ở xã hội có quy hoạch bài bản, đồng bộ là yêu cầu cấp thiết, vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa góp phần hình thành các khu dân cư văn minh, hiện đại và bền vững.

Để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư tuân thủ nghiêm quy hoạch được phê duyệt, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường; đồng thời đề nghị UBND phường Trần Phú tiếp tục đồng hành, công khai thông tin, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Sở Xây dựng sẽ tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, bảo đảm dự án được triển khai đúng pháp luật, đúng quy hoạch và đúng mục tiêu.

Cam kết triển khai đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả

Tại hội nghị, đại diện chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập quy hoạch đã trình bày chi tiết nội dung đồ án, các hạng mục đầu tư, định hướng phát triển không gian kiến trúc và giải pháp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đồng thời cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, đúng quy hoạch, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm dự án triển khai hiệu quả, bền vững, phù hợp với định hướng phát triển đô thị của tỉnh Hà Tĩnh và lợi ích của cộng đồng dân cư.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Hà Tĩnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương cùng tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư, dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình tiêu biểu về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo nền tảng bền vững cho quá trình phát triển đô thị trong thời gian tới.

Tác giả: Ngọc Trâm

Nguồn tin: thanhtra.com.vn