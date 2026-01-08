Ô tô không đạt kiểm định phải trả thêm 50% tiền dịch vụ khi quay lại trong ngày

Từ 20-1, xe không đạt kiểm định sẽ nộp thêm 50% chi phí kiểm định khi quay lại trung tâm đăng kiểm để kiểm định trong ngày - Ảnh minh họa: TUẤN PHÙNG

Đó là quy định đáng chú ý trong thông tư số 40/2025 do bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, có hiệu lực từ ngày 20-1.

Thông tư quy định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải kiểm định lại. Giá dịch vụ các lần kiểm định lại được tính như sau:

Trường hợp xe được kiểm định lại ngay trong ngày: giá dịch vụ mỗi lần kiểm định lại thu tối đa bằng 50% giá cụ thể dịch vụ kiểm định của cơ sở đăng kiểm.

Trường hợp xe kiểm định lại vào ngày khác hoặc bởi cơ sở đăng kiểm khác thì giá dịch vụ kiểm định thu bằng 100% giá cụ thể dịch vụ kiểm định của cơ sở đăng kiểm.

Hiện tại thông tư số 55/2022 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng quy định:

Xe không đạt kiểm định phải bảo dưỡng sửa chữa để kiểm định lại trong ngày thì miễn thu tiền đối với kiểm định lại lần 1 và 2; nếu kiểm định lại từ lần thứ 3 trở đi mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% mức giá quy định.

Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 1 ngày và trong thời hạn 7 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu, mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% giá dịch vụ.

Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 7 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu thì giá kiểm định được tính như kiểm định lần đầu.

Theo lý giải của tổ soạn thảo thông tư, quy định thu 50% giá dịch vụ kiểm định khi xe quay trở lại kiểm định trong ngày tại thông tư số 40/2025/TT-BXD để nâng cao tính chủ động của chủ xe trong bảo dưỡng, sửa chữa xe giữa hai kỳ kiểm định và cũng nhằm hạn chế ùn tắc tại các cơ sở đăng kiểm.

Hiện nay các trung tâm đăng kiểm dùng chung hệ thống để kiểm tra các thông tin kiểm định xe nên sẽ ngăn ngừa được trường hợp xe rớt kiểm định ở trung tâm đăng kiểm này nhưng lại đến trung tâm đăng kiểm khác để kiểm định lại để lách phần chi phí phát sinh.

Thông tư số 40/2025 quy định trường hợp khách hàng yêu cầu được cung cấp dịch vụ kiểm định cho xe ngoài cơ sở đăng kiểm thì khách hàng phải chi trả cho cơ sở đăng kiểm các chi phí phát sinh thêm gồm: chi phí lưu trú, di chuyển, thông tin liên lạc, chi phí vận chuyển thiết bị kiểm tra, thuê bãi đỗ, chi phí tháo lắp thiết bị. Các chi phí này được xác định trên cơ sở chi phí phát sinh thực tế của cơ sở đăng kiểm, phù hợp với quy định hiện hành. Trường hợp đăng kiểm viên đã đến địa điểm thực hiện kiểm định cung cấp dịch vụ kiểm định cho xe ngoài cơ sở đăng kiểm mà khách hàng hủy đề nghị thực hiện dịch vụ, khách hàng vẫn phải trả các chi phí phát sinh nêu trên.

