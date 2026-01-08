Giới thiệu Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Đại tướng Nguyễn Tân Cương ứng cử đại biểu Quốc hội

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu dự Hội nghị lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Chính trị mở rộng giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - Ảnh: Quân đội nhân dân

Chiều 7-1, diễn ra các hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hội nghị thảo luận, biểu quyết, biểu thị sự thống nhất 100% giới thiệu Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tiếp sau đó, Văn phòng Tổng cục Chính trị đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu đánh giá Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa luôn gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống; có uy tín cao trong Đảng, nhân dân và lực lượng vũ trang.

Ông là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội, giữ các cương vị lãnh đạo, chỉ huy cấp chiến lược trong quân đội, có thực tiễn trong công tác phong phú, sâu sắc.

...

Sau khi nghe ý kiến của các cử tri, hội nghị đã thực hiện biểu quyết đối với nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, với tỉ lệ nhất trí 100%.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng

Cũng trong chiều 7-1, Văn phòng Bộ Tổng tham mưu tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều nhất trí khẳng định Đại tướng Nguyễn Tân Cương là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành trong thực tiễn chiến đấu, học tập, công tác.

Trên các cương vị được giao, ông đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, có nhiều đóng góp quan trọng, tích cực trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Ông có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; tác phong công tác dân chủ, công bằng, thẳng thắn, chính trực, liêm chính, nói đi đôi với làm, không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi.

Tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Đại tướng Nguyễn Tân Cương tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tác giả: Thành Chung