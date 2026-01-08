Miền Bắc rét nhất từ đầu đông, nhiều người liệt dây thần kinh số 7 do nhiễm lạnh

Bác sĩ Bệnh viên Châm cứu Trung ương điều trị cho người bệnh - Ảnh: BVCC

Tại sao nhiễm lạnh dễ dẫn đến liệt dây thần kinh số 7?

Tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, số người nhập viện do liệt dây thần kinh số 7 đã gia tăng đột biến. Theo thông tin từ bệnh viện, gần đây tiếp nhận hàng trăm ca bệnh mỗi ngày, trong đó có 90% bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số 7 do nhiễm lạnh.

Các bệnh nhân đến viện trong tình trạng méo miệng, mắt nhắm không kín, nhân trung lệch về một bên, nguyên nhân là do nhiều người chủ quan không mặc ấm, tắm khuya.

Theo các bác sĩ, nếu không được phát hiện và điều trị sớm bệnh nhân có thể bị liệt vĩnh viễn. Bởi vậy, khi có những biểu hiện của bệnh cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

ThS Hoàng Duy Luân, khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai, cho hay qua kinh nghiệm thăm khám nhiều ca bệnh bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, các dấu hiệu đầu tiên người bệnh thường thấy là mệt mỏi, đau vùng vai gáy, đau nhức nửa đầu, mặt cảm giác tê bì một nửa cùng với bên vai gáy bị đau.

Sau đó người bệnh sẽ thấy miệng bị méo lệch sang một bên, nói không tròn tiếng, súc miệng thì nước bắn ra góc miệng, không phồng má, không thổi nến hay huýt sáo được, mất rãnh mũi má, mắt nhắm không kín, mất nếp nhăn trán, chảy nước mắt, có thể thêm ù tai nhạy cảm với âm thanh, nhạt miệng mất vị giác 2/3 trước lưỡi.

Nguyên nhân gây liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên chủ yếu do bị nhiễm lạnh. Đây là lý do hay gặp nhất. Khi dây thần kinh bị nhiễm lạnh, mạch máu co lại, thiếu máu nuôi dưỡng và sưởi ấm, làm dây thần kinh bị phù nề, chèn ép.

Các nguyên nhân khác do bị zona hạch gối, vi rút zona thần kinh khu trú, các bệnh ở nền sọ (u cầu não, u dây thần kinh), chấn thương, phẫu thuật vùng tai, xương chũm.

...

"Đặc biệt, trong những nguyên nhân gây liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên ít ai nghĩ đến là do người bệnh thường xuyên căng thẳng, thức khuya. Đây cũng là tình trạng của nhiều người trong xã hội hiện nay, nhất là người trẻ", bác sĩ Luân nhấn mạnh.

Các bác sĩ Bệnh viện Châm cứu Trung ương cũng cho hay đoạn dây thần kinh số 7 nằm trong ống xương đá, vốn dĩ đã bị lạnh (do không có cơ che phủ dây thần kinh), do đó khi gặp gió lạnh đột ngột, không khí lạnh buốt từ bên ngoài khiến cho nó bị nhiễm lạnh đột ngột, mạch máu bị co thắt lại, dẫn đến thiếu máu nuôi dưỡng và sưởi ấm làm cho dây thần kinh bị phù lên, bị chèn ép và dẫn đến liệt.

Hiện nay để điều trị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, song song với y học hiện đại sử dụng thuốc kháng viêm, bổ thần kinh sẽ kết hợp với các liệu pháp y học cổ truyền như điện châm, ôn châm, xoa bóp bấm huyệt, giác hơi, giác hơi vùng mặt. Các phương pháp y học cổ truyền này rất hiệu quả trong giai đoạn sớm.

Chủ động phòng bệnh thế nào?

Các bác sĩ khuyến cáo liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên dễ phòng tránh. Người dân nên tập thể dục thể thao mỗi ngày giúp tăng cường lưu thông khí huyết. Tuy nhiên, hạn chế tập thể dục vào sáng sớm hoặc quá muộn, chú ý giữ ấm khi tập thể dục hằng ngày.

Đặc biệt, không tắm muộn, nhất là mùa đông. Tắm xong phải sấy khô tóc mới đi ngủ hoặc đi ra ngoài.

Nếu phải di chuyển xa bằng tàu xe, hãy đóng kín cửa xe và đeo khẩu trang để tránh gió mạnh tạt vào mặt. Kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm và hỗ trợ điều trị sớm các bệnh nguy cơ gây liệt dây thần kinh số 7.

Khi có các dấu hiệu đau, tê giảm cảm giác một nửa bên mặt, người bệnh cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Tác giả: LINH HÂN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ