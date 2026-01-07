Hà Tĩnh thành lập 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành các quyết định về việc thành lập 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và 12 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031, nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức bầu cử theo quy định của pháp luật.

Theo các quyết định được ban hành, mỗi Ban bầu cử ĐBQH khóa XVI gồm 17 thành viên, trong đó có 1 Trưởng ban, 3 Phó Trưởng ban và 13 Ủy viên là đại diện các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử.

Cụ thể, Ban bầu cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các ủy viên thuộc các phường Hoành Sơn, Vũng Áng, Sông Trí, Hải Ninh và các xã Kỳ Thượng, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Thạch Lạc, Thạch Khê, Kỳ Anh.

Kỳ họp thứ 34, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XVIII.

Ban bầu cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các ủy viên thuộc các phường Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú và các xã Thạch Hà, Đông Kinh, Lộc Hà, Mai Phụ, Gia Hanh, Đồng Lộc, Cổ Đạm, Tiên Điền, Đan Hải, Can Lộc.

Ban bầu cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 3 gồm các ủy viên thuộc phường Nam Hồng Lĩnh và các xã Vũ Quang, Hương Sơn, Sơn Tây, Sơn Tiến, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Hương Khê, Hương Phố, Hương Bình, Phúc Trạch, Hà Linh, Đức Thọ.

Cùng với đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng quyết định thành lập 12 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Mỗi Ban bầu cử có 15 thành viên, gồm 1 Trưởng ban, từ 3 đến 6 Phó Trưởng ban và từ 5 đến 9 Ủy viên là đại diện các xã, phường trong đơn vị bầu cử.

Việc thành lập các Ban bầu cử là bước quan trọng nhằm bảo đảm công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai đúng quy định, dân chủ, công khai và hiệu quả.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 395 ĐVBC HĐND cấp xã; trong đó, 30 ĐVBC ấn định bầu 2 đại biểu/ĐVBC, 220 ĐVBC ấn định bầu 3 đại biểu/ĐVBC, 92 đơn vị ĐVBC bầu 4 đại biểu/ĐVBC và 53 ĐVBC ấn định bầu 5 đại biểu/ĐVBC. Như vậy, nhiệm kỳ 2026-2031, Hà Tĩnh được bầu 9 ĐBQH tại 3 ĐVBC, 58 đại biểu HĐND cấp tỉnh tại 12 ĐVBC và 1.353 đại biểu HĐND cấp xã tại 395 ĐVBC.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn