“Thủ phủ” cam Hà Tĩnh được mùa, tất bật thu hoạch sẵn sàng phục vụ Tết Nguyên đán

Cam bù là giống cam đặc sản được trồng nhiều ở các xã miền núi tỉnh Hà Tĩnh, thu hoạch vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán. Loại quả này đã khẳng định được thương hiệu trong những năm gần đây, vậy nên dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết nhưng thời điểm này giá cam đã bắt đầu có dấu hiệu tăng.

Vườn cam của ông Viên đang vào thời kỳ sắp sửa thu hoạch.

Bóc một quả cam mọng nước, ông Uông Văn Viên (SN 1976, xóm Hội Sơn, xã Kim Hoa) cho biết, cam bù có vỏ màu vàng óng, dày, căng mọng nước, khi bổ ra mùi hương ngọt ngào, tạo nên cảm giác tươi mới và dễ chịu.

Theo ông Viên, sở dĩ, người ta gọi bằng cái tên cam bù là vì các múi cam thường không đều nhau, to nhỏ lẫn lộn, bù trừ cho nhau. Giống cam bù có quả màu vàng đẹp, nhìn thơm ngon, mỗi quả tròn đều có trọng lượng khá lớn, thường thì mỗi 1kg cam bù rơi vào khoảng 4-5 quả. Vỏ ngoài của cam nhẵn mịn chứ không sần sùi giống như cam sành nên trông chúng đẹp và thu hút ánh nhìn.

"Nhờ canh tác theo hướng hữu cơ, chăm sóc kỹ lưỡng, vườn cam của gia đình phát triển tốt. Hơn một tuần qua, cam đã bắt đầu chuyển vàng nên các thương lái đã bắt đầu đến hỏi mua", ông Viên phấn khởi nói.

Cam bù lúc còn xanh vỏ mỏng, ăn rất chua nhưng khi chín, vỏ trở nên xốp, xù xì, dễ bóc.

Gia đình ông Viên có gần 2h cam, với gần 500 gốc cam bù với ước tính hơn 30 tấn quả. Cam bù đầu vụ được bán với giá từ 20.000 - 30.000 đồng/kg, tùy loại. Tuy nhiên, càng giáp Tết Nguyên đán, giá cam đặc sản Hà Tĩnh này thường tăng gấp đôi, thậm chí có năm cao điểm đạt tới 120.000 đồng/kg.

"Cam bù lúc còn xanh vỏ mỏng, ăn rất chua nhưng khi chín, vỏ trở nên xốp, xù xì, dễ bóc. Để càng chín càng ngon, múi cam căng mọng. Khi cây cam có tuổi từ 7 đến 10 năm, trái cam có thể đạt trọng lượng lên đến 300gram", ông Viên nói.

Cam bù có vỏ màu vàng óng, dày, mọng nước, khi bổ ra mùi hương ngọt ngào.

Cam bù chỉ cho quả vào một mùa này, đúng dịp Tết Nguyên đán. Mùa thu hoạch cam bù bắt đầu từ đầu tháng 12 âm lịch và kéo dài đến Rằm tháng Giêng. Trung bình 1 ha trồng giống cam bù mang lại 100-150 triệu đồng, có những vườn sai quả, cho thu 300-400 triệu đồng/ha.

Theo kinh nghiệm của các hộ dân, trồng cam để phục vụ thị trường Tết không khó, tuy nhiên việc chăm sóc đòi hỏi sự cần mẫn, tốn nhiều công sức. Đất trồng cam phải đảm bảo tơi xốp, đủ ẩm, bón phân đúng kỹ thuật và phải có rãnh thoát để chống úng kịp thời, tránh không để cho cây bị xói mòn gốc. Cam bù phù hợp với những vùng đồi núi. Cây trĩu quả, phải dùng sào mà chống đỡ.

Năm nay, nhờ người trồng chú trọng áp dụng kỹ thuật chăm sóc an toàn, nhiều vườn cam cho sản lượng và chất lượng ổn định. Ngay từ đầu vụ, thương lái đã về tận vườn thu mua, không khí thu hoạch diễn ra nhộn nhịp. Giá cam bù dao động tùy loại, nhưng nhìn chung giữ mức ổn định, giúp người trồng cam có thêm thu nhập, phấn khởi đón Tết.

Ngoài cam bù, năm nay các loại cam khác của Hà Tĩnh cũng được mùa.

Là hộ dân trồng cam lâu năm, anh Phan Đình Hân tại thôn Kim Lộc, xã Kim Hoa cho biết, năm nay, sản lượng tương đương với năm ngoái, tuy nhiên chất lượng cam được đánh giá cao hơn.

Gia đình anh đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc ngay từ đầu vụ, đồng thời chủ động chăm bón, tìm cách hãm cam chín muộn hơn để bán đúng vào dịp Tết. Nhiều thương lái đã đến đặt mua với giá cao hơn năm ngoái, tuy nhiên anh chưa vội bán mà đợi dịp Tết Nguyên đán để có giá cao hơn nữa.

Bên cạnh bán quả tươi, nhiều nhà vườn và hợp tác xã còn đẩy mạnh quảng bá cam bù qua kênh online, đóng gói đẹp mắt, gắn tem truy xuất nguồn gốc để phục vụ khách hàng ở xa. Một số sản phẩm cam bù đạt tiêu chuẩn OCOP tiếp tục khẳng định uy tín, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu nông sản Hà Tĩnh.

Việc trồng cam đã mang lại thu nhập ổn định cho người dân miền núi Hà Tĩnh.

Ông Phan Xuân Đức, Trưởng phòng Kinh tế xã Kim Hoa cho biết, toàn xã hiện có hơn 1.400ha diện tích trồng cam các loại, trong đó có hơn một nửa là giống cam bù. Năm nay, cam bù được mùa, năng suất ước đạt khoảng 13 tấn/ha.

"Cam Bù là một trong những loại cây ăn trái chủ lực của địa phương, cũng là sản phẩm đặc sản đạt được thương hiệu, được các tỉnh thành khác trong cả nước ưa chuộng, góp phần phát triển kinh tế cho người dân", ông Đức nói.

