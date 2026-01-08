Phóng nhanh rồi ngã vào gầm xe bán tải, nam thanh niên tử vong

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong - Ảnh: Hanoi News

Sáng 8-1, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) đã phối hợp với Công an phường Cầu Giấy điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h40 cùng ngày, L.V.Q.M. (19 tuổi, quê Nghệ An) chạy xe máy biển số 37AM-019.XX đi trên đường Cầu Giấy hướng đi Hồ Tùng Mậu (Hà Nội).

Khi tới gần nút giao đường Nguyễn Văn Huyên, nam thanh niên tăng tốc để vượt qua một số xe khác trên đường. Khi tạt qua đầu một xe máy khác thì xảy ra va chạm. M. ngã vào gầm xe bán tải đi cùng chiều rồi bị xe này cán trúng, tử vong tại chỗ.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc xe máy hư hỏng, nhiều vệt máu loang ra đường.

Lực lượng chức năng phải phong tỏa một phần đường Cầu Giấy để phục vụ khám nghiệm. Tai nạn xảy ra vào khung giờ cao điểm nên khu vực xảy ra ùn ứ.

Tác giả: HỒNG QUANG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ