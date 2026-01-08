2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy lớn tại nhà 7 tầng ở Hà Đông

Tại thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát dữ dội tạo ra những cột khói cao nghi ngút từ ngôi nhà 7 tầng (tầng 1 kinh doanh đồ điện) trên đường Lê Lợi, phường Hà Đông. Ngôi nhà có tổng cộng 8 người sinh sống.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn.

CBCS Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai các phương án chữa cháy, cứu hộ.

Một người bán hàng gần nơi xảy ra hỏa hoạn cho biết, chủ căn nhà tên Bất đã nhảy từ tầng cao xuống, hiện đã được các lực lượng và người dân đưa đi cấp cứu. Vào thời điểm xảy ra cháy, 4 trẻ em đã đến trường, còn lại 3 người, gồm một cụ già (mẹ của chủ nhà) và hai vợ, con của chủ nhà bị mắc kẹt.

Nhận được tin báo cháy, các đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

... Công tác chữa cháy được triển khai khẩn trương.

CBCS Cảnh sát PCCC&CNCH nỗ lực tiếp cận triển khai cứu nạn, cứu hộ.

Chạy đua với thời gian để khống chế ngọn lửa và tiếp cận bên trong, các CBCS Cảnh sát PCC&CNCH đã hướng dẫn và hỗ trợ đưa được một người phụ nữ là vợ của chủ nhà thoát nạn an toàn. Hai nạn nhân được xác định đã tử vong, có thể do ngạt khói trước khi CBCS Cảnh sát PCCC&CNCH kịp tiếp cận là mẹ và con gái của chủ nhà.

Hiện các CBCS Cảnh sát PCCC&CNCH đang phối hợp với các lực lượng làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Ngọn lửa bao trùm căn nhà, khói nghi ngút cả khu vực.

Tác giả: T.V

Nguồn tin: cand.com.vn