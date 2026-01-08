Campuchia xác nhận dẫn độ “ông trùm” Chen Zhi sang Trung Quốc

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Campuchia, bị dẫn độ cùng Chen Zhi (Trần Chí) còn có hai cá nhân khác được xác nhận danh tính là Xu Ji Liang (Từ Kế Lượng) và Shao Ji Hui (Thiệu Kế Huy).

Theo thông báo từ Bộ Nội vụ Campuchia, việc bắt giữ và dẫn độ Chen Zhi là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Campuchia và Trung Quốc.

Chen Zhi, 38 tuổi, người gốc Trung Quốc, Chủ tịch tập đoàn Prince Group bị cáo buộc điều hành các khu phức hợp lừa đảo mạng ở Campuchia. Ảnh: Prince Group



Chen Zhi, 38 tuổi, vốn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng tại Campuchia. Là Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group, Chen Zhi không chỉ nắm giữ một hệ sinh thái kinh doanh khổng lồ từ bất động sản, ngân hàng đến hàng không, mà còn từng được trao danh hiệu "Neak Oknha" – một danh hiệu cao quý dành cho những doanh nhân có đóng góp lớn cho quốc gia này.

Tuy nhiên, theo cáo buộc của Mỹ, đằng sau vỏ bọc hào nhoáng đó là một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đang bị nhiều quốc gia đưa vào tầm ngắm.

Trước khi bị dẫn độ, vị thế pháp lý của Chen Zhi tại Campuchia đã lung lay khi ông này bị tước quốc tịch theo một sắc lệnh của Quốc vương vào tháng 12-2025, dọn đường cho các thủ tục pháp lý với tư cách là công dân Trung Quốc.

Theo tờ Jiemian News và hãng tin quốc tế, tập đoàn của Chen Zhi bị cáo buộc vận hành các khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn.

Quy mô của vụ án này đã vượt xa biên giới châu Á. Bộ Tư pháp Mỹ từng truy tố Chen Zhi về tội rửa tiền và tịch thu số lượng Bitcoin kỷ lục trị giá hơn 15 tỉ USD.

Ngoài số Bitcoin bị chính phủ Mỹ tịch thu, chính quyền Anh cũng đã đóng băng các doanh nghiệp và tài sản của Chen Zhi tại nước này, bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu euro và một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu euro tại London. Nhiều tài sản khác sau đó cũng bị thu giữ tại Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và Hồng Kông (Trung Quốc).

Tội phạm mạng đã bùng nổ tại Đông Nam Á, nơi công tác thực thi pháp luật còn lỏng lẻo, đặc biệt là ở Campuchia và Myanmar, với các sòng bạc thường xuyên đóng vai trò là trung tâm cho các hoạt động tội phạm.

Vào giữa năm 2023, Bắc Kinh từng gây áp lực buộc Myanmar phải trấn áp tội phạm, dẫn đến việc một số "ông trùm" bị dẫn độ về Trung Quốc để xét xử. Vài người trong số đó nhận án tử hình.

Tác giả: Huệ Bình

Nguồn tin: Báo Người Lao Động