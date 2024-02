Lừa giúp đồng nghiệp “chạy án”, chiếm đoạt 6,6 tỷ đồng

Trước đó, anh N.Đ.V.T (trú thành phố Đà Nẵng) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh triệu tập để điều tra về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Trong thời gian vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc theo triệu tập của Cơ quan điều tra, anh T. ở nhờ căn hộ chung cư của Chế Kim Mỹ Ngân tại đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1 do trước đây anh T. và Ngân từng là đồng nghiệp, làm việc cùng một công ty tại TP.HCM.

Đối tượng Chế Kim Mỹ Ngân

Biết anh T. lo lắng sẽ bị khởi tố, bắt giữ và gia đình anh này cũng có điều kiện kinh tế nên Chế Kim Mỹ Ngân nảy ra ý định lừa đảo. Ngân dùng thủ đoạn mạo nhận có quan hệ quen biết với một số lãnh đạo cấp cao ở Trung ương và Bộ Công an, sau đó gợi ý anh T. lo tiền để “chạy án”.

Từ tháng 6/2023 đến 20/1/2024, anh T. đã đưa cho Ngân số tiền 6,6 tỷ đồng. Phần lớn việc giao tiền được anh T. chuyển khoản tại thành phố Đà Nẵng vào tài khoản của Ngân. Đến khi phát hiện bị đồng nghiệp cũ lừa dối để chiếm đoạt số tiền lớn, anh T. đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng.

... Chế Kim Mỹ Ngân tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng

Sau khi nắm thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã báo cáo với Ban Giám đốc Công an thành phố và phối hợp với Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) để xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của Ngân. Tại Cơ quan Công an, Ngân khai nhận đã tiêu xài hết số tiền chiếm đoạt được của anh T.

Cơ quan Công an tạm giữ 3 điện thoại di động, 1 Ipad và một số trang sức là các tài sản đối tượng mua từ số tiền phạm tội mà có. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Tác giả: CTV Nguyên Hưng

Nguồn tin: Báo VOV