Lũ trên sông Gianh lên nhanh, cảnh báo lũ quét, sạt lở ở 7 khu vực tại Trung Bộ

Dự báo, mực nước lúc 1 giờ ngày 20/9 trên sông Gianh tại trạm Đồng Tâm 12,90m, dưới báo động 2 0,10m; Trạm Mai Hóa 4,28m, dưới báo động 2 0,72m.

Dự báo, trong 12 giờ tới lũ trên sông Gianh tiếp tục lên. Trong 12-24 giờ tiếp theo lũ trên sông Gianh đạt đỉnh ở mức báo động 2-báo động 3, sau đó xuống.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại khu vực vùng núi, sạt lở bờ sông, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị ở tỉnh Quảng Bình. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo, lũ trên các sông lên cao sẽ gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Trong những giờ qua, ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to như: Nga Sơn 104mm (Thanh Hóa); Môn Sơn 105,4mm (Nghệ An); Kỳ Sơn 276,6mm (Hà Tĩnh); Hóa Sơn 499,4mm (Quảng Bình); Tà Long 393,4mm (Quảng Trị); Hương Phú 223,6mm (Thừa Thiên Huế); Hòa Bắc 150,6mm (thành phố Đà Nẵng);...

Do ảnh hưởng của mưa lớn những giờ qua, các chuyên gia khí tượng nhận định, mô hình độ ẩm đất ở một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong khi đó, dự báo trong những giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến như sau: Hà Tĩnh đến Quảng Bình từ 30-60mm, có nơi hơn 120mm; khu vực Thanh Hóa, Nghệ An từ 10-30mm, có nơi hơn 60mm; khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng từ 5-10mm, có nơi hơn 20mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện, đặc biệt tại các khu vực:

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

